В шасси самолета, прилетевшего из Алжира во Францию, обнаружили безбилетного «пассажира»

Весь полет мужчина провел спрятанным в шасси, куда прижимаются колеса после взлета.

Изображение: freepik.com

Мужчину с очень сильным переохлаждением нашли в нише шасси самолета, который прилетел из Алжира в Париж.

Как пишет французское издание «Le Matin» в четверг, 28 декабря, в аэропорту Париж-Орли в шасси самолета, прибывшего из алжирского Орана, обнаружили молодого человека. Он находился в состоянии сильной гипотермии.

По информации источников издания, ему было около 20 лет, он был «жив, но находился в критическом состоянии».

Обнаружили мужчину, «приблизительно с 10:30 до 11 утра» во время «технических проверок». По информации издания, его забрали в больницу.

На высоте полета коммерческих самолетов 12 км температура воздуха может опускаться ниже -50°С.

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