В соцсети Telegram наблюдают проблемы в работе

Пользователи жалуются на проблемы с подключением и отправкой сообщений.

Изображение: freepik.com

В социальной сети Telegram вечером 28 декабря наблюдается сбой в работе. Пользователи жалуются на проблемы с подключением и отправкой сообщений.

Проблему в работе мессенджера зафиксировал сервис Downdetector, предоставляющий пользователям информацию в реальном времени о статусе различных веб-сайтов и служб.

На диаграмме показан отчет за последние 24 часа.

Напомним, что для популярного мессенджера Telegram был выпущен новый апдейт в этом году. Он содержит новые возможности, как для владельцев каналов, так и для обычных пользователей. Среди прочего, благодаря рождественскому обновлению, теперь можно изменять внешний вид канала и репостить сообщения с каналов как истории.

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