Любые поступления на карту физлица, за пределами предпринимательства, предлагают облагать налогом по ставке 18%, - Нацстратегия доходов

Кабмин принял Национальную стратегию доходов, которая предлагает, чтобы все доходы физических лиц, полученные за пределами предпринимательской деятельности, кроме прямо предусмотренных Налоговым кодексом, подлежали налогообложению по общей ставке налога на доходы физических лиц.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин 27 декабря принял Национальную стратегию доходов, в которой запланированы реформы, в частности, в сфере налогов до 2030 года.

Так, в разделе «Безопасность использования данных и доступ к информации об объеме и обращении средств налогоплательщиков на их счетах в банках» говорится, что нужно предоставить контролирующим органам доступ к информации о движении средств на банковских счетах налогоплательщиков.

Также упрощенная система налогообложения реформируется, потому что нереформированная она ставит под угрозу налоговые поступления. В частности, институт регистрации ФЛП отменят, а вторую и третью группы «упрощенцев» объединят в одну, для которой будет обязательно РРО.

Все доходы физических лиц получены за пределами предпринимательской деятельности, кроме прямо предусмотренных Налоговым кодексом Украины, будут подлежать налогообложению по общей ставке налога на доходы физических лиц, предусмотренной Налоговым кодексом.

Судя по документу Кабмина, любые поступления на карточку физлица Кабмин предлагает облагать налогом по ставке 18%. Ведь любой платеж на карточку физлица будет расцениваться как доход, полученный физическим лицом, согласно Налоговому кодексу, подлежит налогообложению по ставке 18%.

Так, в Национальной стратегии доходов отмечено, что «серьезную проблему для эффективного налогообложения наемного труда создает действующая на сегодняшний день в Украине упрощенная система налогообложения (УСН), поскольку многие налогоплательщики считают привлекательным выбрать для своих наемных работников статус самозанятых лиц на УСН вместо стандартного трудового договора».

Это происходит как из-за простоты работы по УСН, так и из-за низкой ставки (5%) налогообложения дохода физического лица в пределах УСН по сравнению со ставкой налогообложения НДФЛ (18%) и военным сбором (1,5%) такого же дохода наемного работника. Кроме того, плательщики единого налога, нанимающие персонал, не имеют стимула заключать с ним трудовые договоры, поскольку стоимость оплаты работы такого персонала не исчисляется из налогооблагаемой базы единым налогом, а сама зарплата наемных работников подлежит налогообложению по общей ставке НДФЛ (18 %) и военного сбора (1,5%).

Таким образом, реформирование налогообложения доходов физических лиц не будет эффективно без реформы УСН

Для решения вышеперечисленных проблем предусмотрен ряд реформ:

восстановление прогрессивной шкалы ставок с одной или двумя значительно более высокими ставками НДФЛ для части дохода лиц с высокими доходами, превышающими установленный Законом уровень;

Замена минимального необлагаемого налогом налога на предоставление персональной социальной помощи лицам с низким уровнем дохода;

Пересмотр льгот по НДФЛ, специальным условиям налогообложения и исключениям из налоговой базы с целью их рационализации и упорядочения и т.д.

Предполагается, что параллельно с внедрением реформы НДФЛ будут введены изменения в законодательство, в соответствии с которыми контролирующим органам будет предоставлена возможность усилить контроль за доходами и расходами физических лиц путем предоставления контролирующим органам доступа к банковской информации о движении средств на счетах налогоплательщиков.

Автор: Наталя Мамченко

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