Минюст подал в ВАКС иск о конфискации двух пассажирских самолетов

Министерство юстиции подало очередной иск о применении санкции в виде взыскания активов в доход государства двух среднемагистральных пассажирских самолетов Ан-148-100Е.

Изображение: freepik.com

Министерство юстиции подало в Высший антикоррупционный суд очередной иск о применении санкции в виде взыскания активов в доход государства, а именно речь идет о двух среднемагистральных пассажирских самолетах Ан-148-100Е.

Как отмечают в Минюсте, они просят применить санкцию, предусмотренную пунктом 1-1 части 1 статьи 4 ЗУ «О санкциях», к АО «Ильюшн Финанс Ко.».

«АО «Ильюшн Финанс Ко.» является специализированной компанией, входящей в состав государственной корпорации «Ростех», и отвечает за функциональное направление в сфере лизинга, управления обслуживания и продажи самолетов, изготовленных на российских авиационных заводах.

До начала и во время полномасштабного вторжения рф в Украину АО «Ильюшн Финанс Ко.» системно сотрудничает с высшим политическим руководством рф и принимает участие в материально-техническом обеспечении вооруженной агрессии рф, а также способствует высшему политическому руководству рф в противодействии санкционным ограничениям, которые были применены к рф из-за развязывания агрессивной войны против Украины», - объясняют в Министерстве юстиции.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.