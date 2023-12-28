Мін'юст подав до ВАКС позов про конфіскацію двох пасажирських літаків

Міністерство юстиції подало черговий позов про застосування санкції у виді стягнення активів в дохід держави двох середньомагістральних пасажирських літаки Ан-148-100Е.

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Міністерство юстиції подало до Вищий антикорупційний суд черговий позов про застосування санкції у виді стягнення активів в дохід держави, а саме мова йде про два середньомагістральні пасажирські літаки Ан-148-100Е.

Як зазначають у Мін'юсті, вони просять застосувати санкцію, передбачену пунктом 1-1 частини 1 статті 4 ЗУ «Про санкції», до АТ «Ільюшн Фінанс Ко.».

«АТ «Ільюшн Фінанс Ко.» є спеціалізованою компанією, що входить до складу державної корпорації «Ростех», та відповідає за функціональний напрямок в сфері лізингу, управління обслуговування та продажу літаків, виготовлених на російських авіаційних заводах.

До початку та під час повномасштабного вторгнення рф в Україну АТ «Ільюшн Фінанс Ко.» системно співпрацює з вищим політичним керівництвом рф та бере участь в матеріально-технічному забезпеченні збройній агресії рф, а також сприяє вищому політичному керівництву рф в протидії санкційним обмеженням, які були застосовані до рф через розв’язання агресивної війни проти України», - пояснюють у Міністерстві юстиції.

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