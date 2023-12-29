У ДПС попередили, коли не вийде подати податкові накладні

З 30 грудня по 1 січня буде обмежено приймання податкових накладних та розрахунків коригування.

Джерело фото: tax.gov.ua

Державна податкова служба України повідомила, що у зв’язку з завершенням 2023 бюджетного року та початком 2024 бюджетного року, а також беручи до уваги лист Державної казначейської служби України щодо особливостей режиму роботи системи електронних платежів НБУ та Казначейства, в інформаційно-комунікаційних системах ДПС у період з 30 грудня 2023 року по 1 січня 2024 року будуть проводитися регламентні та технічні роботи, пов’язані із закриттям року.

У зв’язку з цим буде обмежено приймання податкових накладних та розрахунків коригування до Єдиного реєстру податкових накладних у цей час.

Починаючи уже з 2 січня інформаційно-комунікаційні системи ДПС у тому числі Єдиний реєстр податкових накладних працюватимуть у штатному режимі.

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