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ВРП вирішила розглянути скаргу на колишнього заступника Генпрокурора Анатолія Матіоса, якого звільнили ще у 2019 році

19:08, 28 грудня 2023
Вища рада правосуддя дійшла висновку про доцільність продовження строку розгляду скарги на рішення Дисциплінарної комісії прокурорів 2017 року.
ВРП вирішила розглянути скаргу на колишнього заступника Генпрокурора Анатолія Матіоса, якого звільнили ще у 2019 році
Джерело фото: matios.info
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Вища рада правосуддя 26 грудня 2023 року ухвалила продовжити на 60 днів строк розгляду скарги громадського діяча Володимира Петраковського та адвоката Злати Симоненко щодо Анатолія Матіоса, який у 2014-2019 роках займав посаду заступника Генерального прокурора – Головного військового прокурора.

Нагадаємо, що скаргу вказаних громадян на Анатолія Матіоса Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів (КДКП) розглядала ще у листопаді 2017 року.

Скарга стосувалася розголошення Анатолієм Матіосом на своїй сторінці у Facebook персональних даних фігурантів справи колишніх топ-посадовців податкової служби, яких затримали у травні 2017 року та доставили у Київ на гвинтокрилах. Також автори скарги заявили про порушення Головним військовим прокурором презумпції невинуватості.

Втім, 22 листопада 2017 року КДКП вирішила закрити дисциплінарну справу щодо Анатолія Матіоса.

Детально про те, як проходив розгляд дисциплінарної справи Головного військового прокурора, тоді розповідала «Судово-юридична газета».

Володимир Петраковський та Злата Симоненко з рішенням КДКП не погодилися і оскаржили рішення у Вищу раду правосуддя.

Однак з якихось причин скарга на рішення прокурорської «дисциплінарки» не була розглянута а ні тодішнім, а ні наступним складами Вищої ради правосуддя.

У січні 2018 року вона потрапила на розгляд тодішньому голові Вищої ради правосуддя Ігорю Бенедисюку.

Після того, як у Ігоря Бенедисюка у 2019 році закінчилися повноваження члена ВРП, скарга на Анатолія Матіоса була розподілена на члена Ради правосуддя Павла Гречківського.

Втім, вже у липні 2019 року відбувся новий розподіл скарги, і вона дісталася члену ВРП Олегу Прудивусу.

У серпні 2021 року Рада правосуддя втратила повноваження для розгляду дисциплінарних справ до створення Служби дисциплінарних інспекторів, а у лютому 2022 року Олег Прудивус, як і більшість інших членів тодішнього складу Ради правосуддя, склав свої повноваження.

Лише у листопаді 2023 року скарга на рішення щодо Анатолія Матіоса знов була розподілена – на цей раз на голову ВРП Григорія Усика, за пропозицією якого Рада правосуддя й вирішила продовжити на 60 днів строк розгляду скарги на рішення КДКП.

Зазначимо, що після звільнення з органів прокуратури у 2020 році Анатолій Матіос отримав право на адвокатську діяльність.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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