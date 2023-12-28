Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Любые поступления на карту физлица, за пределами предпринимательства, предлагают облагать налогом по ставке 18%, - Нацстратегия доходов

Кабмин принял Национальную стратегию доходов, которая предлагает, чтобы все доходы физических лиц, полученные за пределами предпринимательской деятельности, кроме прямо предусмотренных Налоговым кодексом, подлежали налогообложению по общей ставке налога на доходы физических лиц.

Совет правосудия решил рассмотреть жалобу на уволенного еще в 2019 году бывшего заместителя Генпрокурора Анатолия Матиоса

Высший совет правосудия пришел к выводу о целесообразности продления срока рассмотрения жалобы на решение Дисциплинарной комиссии прокуроров 2017 года.

Владимир Зеленский подписал закон о криминализации контрабанды: что изменится в Уголовном кодексе, кто будет расследовать и когда вступит в силу

Как отметили в ГЮУ Верховной Рады, отсрочка вступления в силу статьи 201-3 «Контрабанда товаров» создаст ситуацию, при которой деяние, которое де-юре признано законодателем согласно принятому закону преступлением, де-факто будет влечь уголовную ответственность только через полгода.

Искусственный интеллект и технологии могут помочь в работе судьям, но не заменить их, - Заключение КСЕС

Независимый надзор за технологиями, которые использует судебная система, должен осуществлять орган внутри судебной власти, – Консультативный совет европейских судей (КСЕС) в своем свежем Заключении не только подробно описал, как суды могут использовать в своей работе преимущества технологий, но и озвучил предостережения. Вывод прокомментировал «Судебно-юридической газете» судья КСУ, представитель от Украины в КСЕС Виктор Городовенко.

Институт регистрации ФЛП отменят, а вторую и третью группы «упрощенцев» объединят в одну, для которой будет обязательно РРО, - Кабмин

Статус физического лица – предпринимателя будет приобретаться физическим лицом автоматически по заявочному принципу.

  1. Публикации
  2. / Суд инфо

Совет правосудия решил рассмотреть жалобу на уволенного еще в 2019 году бывшего заместителя Генпрокурора Анатолия Матиоса

19:08, 28 декабря 2023
Высший совет правосудия пришел к выводу о целесообразности продления срока рассмотрения жалобы на решение Дисциплинарной комиссии прокуроров 2017 года.
Совет правосудия решил рассмотреть жалобу на уволенного еще в 2019 году бывшего заместителя Генпрокурора Анатолия Матиоса
Источник фото: matios.info
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook , Telegram и Google Новости SUD.UA

Высший совет правосудия 26 декабря 2023 года решил продолжить на 60 дней срок рассмотрения жалобы общественного деятеля Владимира Петраковского и адвоката Златы Симоненко относительно Анатолия Матиоса, который в 2014-2019 годах занимал должность заместителя Генерального прокурора - Главного военного прокурора.

Напомним, что жалобу указанных граждан на Анатолия Матиоса Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров (КДКП) рассматривала еще в ноябре 2017 года.

Жалоба касалась разглашения Анатолием Матиосом на своей странице в Facebook персональных данных фигурантов дела бывших топ-чиновников налоговой службы, задержанных в мае 2017 года и доставленных в Киев на вертолетах. Также авторы жалобы заявили о нарушении Главным военным прокурором презумпции невиновности.

Впрочем, 22 ноября 2017 года КДКП решила закрыть дисциплинарное дело в отношении Анатолия Матиоса.

Подробно о том, как проходило рассмотрение дисциплинарного дела Главного военного прокурора, тогда рассказывала «Судебно-юридическая газета».

Владимир Петраковский и Злата Симоненко с решением КДКП не согласились и оспорили ее решение в Высший совет правосудия.

Однако по каким-то причинам жалоба на решение прокурорской «дисциплинарки» не была рассмотрена ни тогдашним, ни следующим составами Высшего совета правосудия.

В январе 2018 года она попала на рассмотрение тогдашнему председателю Высшего совета правосудия Игорю Бенедисюку.

После того, как у Игоря Бенедисюка в 2019 году закончились полномочия члена ВСП, жалоба на Анатолия Матиоса была распределена на члена Совета правосудия Павла Гречковского.

Впрочем, уже в июле 2019 года произошло новое распределение жалобы, и она досталась члену ВСП Олегу Прудивусу.

В августе 2021 года Совет правосудия утратил полномочия для рассмотрения дисциплинарных дел до создания Службы дисциплинарных инспекторов, а в феврале 2022 года Олег Прудивус, как и большинство других членов тогдашнего состава Совета правосудия, сложил свои полномочия.

Только в ноябре 2023 года жалоба на решение по делу Анатолия Матиоса снова была распределена - на этот раз на председателя ВСП Григория Усика, по предложению которого Совет правосудия и решил продлить на 60 дней срок рассмотрения жалобы на решение КДКП.

Отметим, что после увольнения из органов прокуратуры в 2020 году Анатолий Матиос получил право на адвокатскую деятельность.

Автор: Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Мобилизация: какие права следует знать военнообязанным
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобилизация: какие права следует знать военнообязанным
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олена Жежера
    Олена Жежера
    голова Оболонського районного суду міста Києва
  • Олег Карплюк
    Олег Карплюк
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області