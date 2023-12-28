Совет правосудия решил рассмотреть жалобу на уволенного еще в 2019 году бывшего заместителя Генпрокурора Анатолия Матиоса

Высший совет правосудия пришел к выводу о целесообразности продления срока рассмотрения жалобы на решение Дисциплинарной комиссии прокуроров 2017 года.

Источник фото: matios.info

Высший совет правосудия 26 декабря 2023 года решил продолжить на 60 дней срок рассмотрения жалобы общественного деятеля Владимира Петраковского и адвоката Златы Симоненко относительно Анатолия Матиоса, который в 2014-2019 годах занимал должность заместителя Генерального прокурора - Главного военного прокурора.

Напомним, что жалобу указанных граждан на Анатолия Матиоса Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров (КДКП) рассматривала еще в ноябре 2017 года.

Жалоба касалась разглашения Анатолием Матиосом на своей странице в Facebook персональных данных фигурантов дела бывших топ-чиновников налоговой службы, задержанных в мае 2017 года и доставленных в Киев на вертолетах. Также авторы жалобы заявили о нарушении Главным военным прокурором презумпции невиновности.

Впрочем, 22 ноября 2017 года КДКП решила закрыть дисциплинарное дело в отношении Анатолия Матиоса.

Подробно о том, как проходило рассмотрение дисциплинарного дела Главного военного прокурора, тогда рассказывала «Судебно-юридическая газета».

Владимир Петраковский и Злата Симоненко с решением КДКП не согласились и оспорили ее решение в Высший совет правосудия.

Однако по каким-то причинам жалоба на решение прокурорской «дисциплинарки» не была рассмотрена ни тогдашним, ни следующим составами Высшего совета правосудия.

В январе 2018 года она попала на рассмотрение тогдашнему председателю Высшего совета правосудия Игорю Бенедисюку.

После того, как у Игоря Бенедисюка в 2019 году закончились полномочия члена ВСП, жалоба на Анатолия Матиоса была распределена на члена Совета правосудия Павла Гречковского.

Впрочем, уже в июле 2019 года произошло новое распределение жалобы, и она досталась члену ВСП Олегу Прудивусу.

В августе 2021 года Совет правосудия утратил полномочия для рассмотрения дисциплинарных дел до создания Службы дисциплинарных инспекторов, а в феврале 2022 года Олег Прудивус, как и большинство других членов тогдашнего состава Совета правосудия, сложил свои полномочия.

Только в ноябре 2023 года жалоба на решение по делу Анатолия Матиоса снова была распределена - на этот раз на председателя ВСП Григория Усика, по предложению которого Совет правосудия и решил продлить на 60 дней срок рассмотрения жалобы на решение КДКП.

Отметим, что после увольнения из органов прокуратуры в 2020 году Анатолий Матиос получил право на адвокатскую деятельность.

Автор: Вячеслав Хрипун

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