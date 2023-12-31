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  1. В Украине

Какой будет прожиточный минимум с января 2024 года

11:38, 31 декабря 2023
В бюджете запланировано одноразовое повышение прожиточного минимума.
Какой будет прожиточный минимум с января 2024 года
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Государственным бюджетом на 2024 год запланировано одноразовое повышение прожиточного минимума для украинцев. Так, с 1 января 2024 года прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц будет составлять – 2 920 грн.

Что касается основных социальных и демографических групп населения, то в течение 2024 размер прожиточного минимума будет таким:

  • на детей до 6 лет – 2563 грн;
  • на детей от 6 до 18 лет – 3 196 грн;
  • для трудоспособных лиц – 3028 грн;
  • трудоспособных лиц, применяемый для определения должностных окладов работников государственных органов, оплату которых регулируют специальные законы, а также работников налоговых и таможенных органов – 2102 грн;
  • для лиц, потерявших трудоспособность – 2361 грн.

Как мы писали, 9 ноября Верховная Рада приняла Государственный бюджет Украины на 2024 год.

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