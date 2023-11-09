Парламент принял закон о Государственном бюджете на следующий год.

9 ноября Верховная Рада приняла Закон «О Государственном бюджете Украины на 2024 год» №10000.

«Общий» прожиточный минимум для трудоспособных лиц составит 3028 грн.

Прожиточный минимум для трудоспособных лиц, применяемый для определения базового размера должностного оклада судьи, останется на уровне 2102 грн.

Для расчета должностного оклада прокурора окружной прокуратуры остается – 1600 грн.

Для определения должностных окладов работников других государственных органов, оплата труда которых регулируется специальными законами, а также работников налоговых и таможенных органов – 2102 грн.

С 1 января 2024 года минимальная заработная плата:

в месячном размере: с 1 января – 7100 гривен, с 1 апреля – 8000 гривен;

в почасовом размере: с 1 января – 42,6 гривны, с 1 апреля – 48 гривен.

Определить размер минимальной заработной платы, применяемой в качестве расчетной величины для исчисления выплат по решениям суда, на уровне 1600 гривен.

Минфин отмечает, что при доработке показателей проекта Государственного бюджета на 2024 год ко второму чтению были учтены основные прогнозные макропоказатели и отдельные предположения, присланные письмом Министерства экономики Украины от 24 октября 2023 года.

Как и в ожиданиях на 2023 год, так и в прогнозе на 2024 год был скорректирован в сторону уменьшения показатель потребительской инфляции – с 10,8 до 9,7 процента (в расчете декабрь к декабрю прошлого года). Уточнение произошло на фоне изменения предположений относительно курса гривны – в среднем за год 40,7 грн. за долар США ко второму чтению по сравнению с 41,4 грн за дол. США в предварительном прогнозе.

Фонд оплаты труда наемных работников и денежного довольствия военнослужащих будет расти в 2024 году по сравнению с 2023 годом – до 2 346,3 млрд грн (на 288,5 млрд грн выше, чем было учтено на первое чтение, главным образом за счет уточнения предположений по денежному обеспечению военнослужащих).

Учитывая меньшую потребительскую инфляцию, прогноз изменения реальной заработной платы увеличен с плюс 6 процентов до плюс 8,5 процента. При этом прогноз уровня безработицы скорректирован до 18,7 процента. Уточненный прогноз учитывает несколько меньшую номинальную среднемесячную заработную плату – 21 809 грн (ко второму чтению) по сравнению с 21 852 грн (на первое чтение), что объясняется уменьшением ожиданий инфляции и динамикой производства.

Существенно скорректированы показатели внешней торговли. Объемы экспорта товаров и услуг в уточненном прогнозе ожидаются на 5,6 млрд. дол. США меньше тех, что было приведено в предыдущем прогнозе по тем же причинам, что были и при корректировке ожиданий 2023 года, тогда как прогноз увеличения импорта товаров и услуг изменен в сторону повышения на 9,7 млрд дол. США именно из-за изменения предположений относительно продолжительности и интенсивности военных действий на территории Украины, а также миграционных процессов.

«В условиях высокодинамической и непредсказуемой ситуации в сфере национальной и региональной безопасности, интенсивности изменения военной ситуации, возможности возникновения новых шоков прогнозные макропоказатели на 2024 год могут быть уточнены как в сторону улучшения, так и в сторону ухудшения», - подытожили в Минфине.

Автор: Наталья Мамченко

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