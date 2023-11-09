Парламент прийняв закон про Державний бюджет на наступний рік.

9 листопада Верховна Рада ухвалила Закон «Про Державний бюджет України на 2024 рік» №10000.

«Загальний» прожитковий мінімум для працездатних осіб складатиме 3028 грн.

Прожитковий мінімум для працездатних осіб, який застосовується для визначення базового розміру посадового окладу судді залишиться на рівні 2102 грн.

Для розрахунку посадового окладу прокурора окружної прокуратури залишиться – 1600 грн.

Для визначення посадових окладів працівників інших державних органів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами, а також працівників податкових та митних органів – 2102 грн.

З 1 січня 2024 року мінімальна заробітна плата:

у місячному розмірі: з 1 січня – 7100 гривень, з 1 квітня – 8000 гривень;

у погодинному розмірі: з 1 січня – 42,6 гривні, з 1 квітня – 48 гривень.

Визначити розмір мінімальної заробітної плати, яка застосовується як розрахункова величина для обчислення виплат за рішеннями суду, на рівні 1600 гривень.

Мінфін зазначає, що при доопрацюванні показників проекту Державного бюджету на 2024 рік до другого читання було враховано уточнені основні прогнозні макропоказники та окремі припущення, надіслані листом Міністерства економіки України від 24 жовтня 2023 року.

Як і у очікуваннях на 2023 рік, так і у прогнозі на 2024 рік було скориговано у бік зменшення показник споживчої інфляції – з 10,8 відсотка до 9,7 відсотка (у розрахунку грудень до грудня минулого року). Уточнення відбулось на фоні зміни припущень щодо курсу гривні – у середньому за рік 40,7 грн за дол. США до другого читання порівняно з 41,4 грн за дол. США у попередньому прогнозі.

Фонд оплати праці найманих працівників і грошового забезпечення військовослужбовців зростатиме у 2024 році порівняно з 2023 роком – до 2 346,3 млрд грн (на 288,5 млрд грн вище, ніж було враховано на перше читання, головним чином за рахунок уточнення припущень щодо грошового забезпечення військовослужбовців).

Враховуючи меншу споживчу інфляцію, прогноз зміни реальної заробітної плати збільшено з «плюс» 6 відсотків до «плюс» 8,5 відсотка. При цьому прогноз рівня безробіття скориговано до 18,7 відсотка. Уточнений прогноз враховує дещо меншу номінальну середньомісячну заробітну плату - 21 809 грн (до другого читання) порівняно з 21 852 грн (на перше читання), що пояснюється зменшенням очікувань щодо інфляції та динамікою виробництва.

Суттєво скориговано показники зовнішньої торгівлі. Обсяги експорту товарів і послуг в уточненому прогнозі очікуються на 5,6 млрд дол. США меншими за ті, що було наведено у попередньому прогнозі з тих самих причин, що були і під час коригування очікувань 2023 року, тоді як прогноз збільшення імпорту товарів і послуг змінено у бік підвищення на 9,7 млрд дол. США саме через зміну припущень щодо тривалості та інтенсивності воєнних дій на території України, а також міграційних процесів.

«В умовах високодинамічної та непередбачуваної ситуації у сфері національної та регіональної безпеки, інтенсивності зміни воєнної ситуації, можливості виникнення нових шоків прогнозні макропоказники на 2024 рік можуть бути уточнені як у бік покращення, так і у бік погіршення», - підсумували у Мінфіні.

Автор: Наталя Мамченко

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