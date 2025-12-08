Формальні недоліки адвокатського запиту не можуть позбавити співвласника права на інформацію про діяльність ОСББ

Верховний Суд вказав, чи можуть формальні недоліки адвокатського запиту бути підставою для відмови співвласнику в інформації про діяльність ОСББ.

Право співвласника на отримання інформації про діяльність ОСББ є гарантованим законом та статутом об’єднання і безпосередньо пов'язане з правом на участь в управлінні ОСББ. Формальні недоліки адвокатського запиту, зокрема відсутність копії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, не можуть бути підставою для відмови у наданні такої інформації. ОСББ зобов’язане надати співвласнику необхідні документи та відомості, за винятком персональних даних інших осіб, що становлять конфіденційну інформацію.

На цьому вказав Верховний Суд у справі № 756/2961/24 (провадження № 61-16513св24).

Деталі справи

Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду розглянув у порядку спрощеного позовного провадження касаційні скарги ОСОБА_1 у справі за позовом ОСОБА_1 до ОСББ «К5», про визнання дій протиправними та зобов`язання вчинити дії.

На обґрунтування заявлених вимог позивач посилався на те, що у нього виник ряд запитань щодо прозорості і законності діяльності правління ОСББ «К5», в зв’язку з чим він з метою отримання документів та інформації стосовно діяльності ОСББ «К5» двічі звертався через адвоката з відповідними адвокатськими запитами, зокрема, щодо надання інформації, однак внаслідок протиправної поведінки (неправомірних дій та бездіяльності) відповідача та порушення його прав, як співвласника багатоквартирного будинку, не отримав такої інформації.

Суд першої інстанції, з висновками якого погодився апеляційний суд, відмовив у задоволенні позову. Рішення мотивовано тим, що через відсутність у додатках до адвокатських запитів копій документів, передбачених абз. 2 ч 1 ст. 24 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», а саме копії свідоцтва на право заняття адвокатською діяльністю, запит не може вважатися оформленим належним чином, що є правовою підставою для відмови у наданні витребуваної інформації та документів.

Рішення Суду

Верховний Суд не погодився з висновками судів попередніх інстанцій, скасував постанову апеляційного суду та направив справу на новий розгляд до суду апеляційної інстанції з огляду на таке.

Згідно з нормами ЗУ «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» та ЗУ «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» співвласник має право одержувати в установленому порядку інформацію про діяльність ОСББ.

Право співвласника на отримання інформації про діяльність ОСББ є одним з найважливіших прав такої особи і безпосередньо пов’язане із правом на участь в управлінні ОСББ.

Реалізація співвласником своїх прав, пов’язаних з прийняттям рішень про діяльність ОСББ, неможлива без необхідної і достатньої інформації для прийняття відповідних рішень.

При вирішенні питань реалізації права співвласника на інформацію про діяльність ОСББ, слід враховувати, що витребувана співвласником інформація змістовно має слугувати реалізації інших прав, що надаються співвласнику ЗУ «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», іншими нормативними актами та статутом ОСББ.

Наведеного суди попередніх інстанцій не врахували, відмовляючи у позові, не звернули уваги на те, що відсутність відповіді на неналежним чином оформлений адвокатський запит не перешкоджає вирішенню по суті спору щодо надання саме позивачу (а не його представнику – адвокату) витребуваної інформації та документів.

Верховний Суд констатував, що об’єднання має надати співвласнику для ознайомлення документи, інформацію, визначені ЗУ «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» та ЗУ «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», а також статутом об’єднання, за винятком персональних даних співвласників багатоквартирного будинку та інших фізичних осіб, що є конфіденційною інформацією. Якщо документ містить персональні дані, такий документ надається для ознайомлення з вилученням персональних даних як конфіденційної інформації.

