Формальные недостатки адвокатского запроса не могут лишить совладельца права на информацию о деятельности ОСМД

Верховный Суд указал, могут ли формальные недостатки адвокатского запроса быть основанием для отказа сособственнику в информации о деятельности ОСМД.

Право сособственника на получение информации о деятельности ОСМД гарантировано законом и уставом объединения и непосредственно связано с правом на участие в управлении ОСМД. Формальные недостатки адвокатского запроса, в частности отсутствие копии свидетельства о праве на занятие адвокатской деятельностью, не могут быть основанием для отказа в предоставлении такой информации. ОСМД обязано предоставить сособственнику необходимые документы и сведения, за исключением персональных данных других лиц, составляющих конфиденциальную информацию.

На это указал Верховный Суд в деле № 756/2961/24 (производство № 61-16513св24).

Детали дела

Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда рассмотрел в порядке упрощенного искового производства кассационные жалобы ОСОБА_1 по делу по иску ОСОБА_1 к ОСМД «К5» о признании действий противоправными и об обязании совершить действия.

В обоснование заявленных требований истец ссылался на то, что у него возник ряд вопросов относительно прозрачности и законности деятельности правления ОСМД «К5», в связи с чем он с целью получения документов и информации относительно деятельности ОСМД «К5» дважды обращался через адвоката с соответствующими адвокатскими запросами, в частности относительно предоставления информации, однако вследствие противоправного поведения (неправомерных действий и бездействия) ответчика и нарушения его прав как сособственника многоквартирного дома не получил такой информации.

Суд первой инстанции, с выводами которого согласился апелляционный суд, отказал в удовлетворении иска. Решение мотивировано тем, что из-за отсутствия в приложениях к адвокатским запросам копий документов, предусмотренных абз. 2 ч. 1 ст. 24 ЗУ «Об адвокатуре и адвокатской деятельности», а именно копии свидетельства на право занятия адвокатской деятельностью, запрос не может считаться оформленным надлежащим образом, что является правовым основанием для отказа в предоставлении затребованной информации и документов.

Решение Суда

Верховный Суд не согласился с выводами судов предыдущих инстанций, отменил постановление апелляционного суда и направил дело на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции, исходя из следующего.

Согласно нормам ЗУ «Об объединении совладельцев многоквартирного дома» и ЗУ «Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме» сособственник имеет право получать в установленном порядке информацию о деятельности ОСМД.

Право сособственника на получение информации о деятельности ОСМД является одним из важнейших прав такого лица и непосредственно связано с правом на участие в управлении ОСМД.

Реализация сособственником своих прав, связанных с принятием решений о деятельности ОСМД, невозможна без необходимой и достаточной информации для принятия соответствующих решений.

При решении вопросов реализации права сособственника на информацию о деятельности ОСМД следует учитывать, что затребованная сособственником информация по своему содержанию должна служить реализации других прав, предоставляемых сособственнику ЗУ «Об объединении совладельцев многоквартирного дома», другими нормативными актами и уставом ОСМД.

Этого суды предыдущих инстанций не учли, отказывая в иске, и не обратили внимания на то, что отсутствие ответа на ненадлежащим образом оформленный адвокатский запрос не препятствует разрешению по сути спора относительно предоставления именно истцу (а не его представителю – адвокату) затребованной информации и документов.

Верховный Суд констатировал, что объединение обязано предоставить сособственнику для ознакомления документы, информацию, определенные ЗУ «Об объединении совладельцев многоквартирного дома» и ЗУ «Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме», а также уставом объединения, за исключением персональных данных сособственников многоквартирного дома и других физических лиц, которые являются конфиденциальной информацией. Если документ содержит персональные данные, такой документ предоставляется для ознакомления с изъятием персональных данных как конфиденциальной информации.

