Зеленський доручив Свириденко напрацювати економічний блок щодо відновлення для відправки в США

Економічне відновлення України включать до мирного плану – Зеленський.

Питання економічного відновлення України після завершення війни входить до ключових тем у переговорах зі Сполученими Штатами щодо підготовки мирного плану. Про це президент Володимир Зеленський повідомив під час спілкування з журналістами на борту літака, прямуючи з Лондона до Брюсселя.

«Я просив прем'єр-міністра Юлію Свириденко попрацювати над економічним блоком щодо відновлення. Вона напрацює таку рамку «на одну сторінку», – зазначив президент.

За його словами, це коротке бачення економічного відновлення буде передане США разом із проєктом мирного плану на 20 пунктів. Документ привезли після останнього раунду українсько-американських переговорів у Флориді, і його мають доопрацювати до вечора вівторка лідери України та європейських країн разом із радниками з національної безпеки.

«Завтра ввечері зробимо все, щоб відправити в Сполучені Штати Америки наш погляд на це, а далі – на договір щодо гарантій безпеки», – додав Зеленський.

