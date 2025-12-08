Зеленский поручил Свириденко разработать экономический блок по восстановлению для отправки в США

Экономическое восстановление Украины включат в мирный план – Зеленский.

Вопрос экономического восстановления Украины после завершения войны входит в ключевые темы переговоров с Соединенными Штатами по подготовке мирного плана. Об этом президент Владимир Зеленский сообщил во время общения с журналистами на борту самолета, направляясь из Лондона в Брюссель.

«Я просил премьер-министра Юлию Свириденко поработать над экономическим блоком по восстановлению. Она разработает такую рамку «на одну страницу», – отметил президент.

По его словам, это краткое видение экономического восстановления будет передано США вместе с проектом мирного плана из 20 пунктов. Документ привезли после последнего раунда украинско-американских переговоров во Флориде, и его должны доработать до вечера вторника лидеры Украины и европейских стран вместе с советниками по национальной безопасности.

«Завтра вечером сделаем все, чтобы отправить в Соединенные Штаты Америки наше видение этого, а дальше – договор о гарантиях безопасности», – добавил Зеленский.

