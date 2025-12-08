  1. В Україні

Чи може юрособа працювати без зазначеного КВЕДу: коли це дозволено, а коли — ні

22:18, 8 грудня 2025
У яких випадках компанія може працювати без внесеного до ЄДР виду діяльності, а коли це загрожує втратою спрощеної системи та необхідністю ліцензії.
Чи може юрособа працювати без зазначеного КВЕДу: коли це дозволено, а коли — ні
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Юридичні особи в Україні часто стикаються з питанням: чи має компанія право здійснювати види діяльності, які не внесені до Єдиного державного реєстру (ЄДР), і чи загрожує це штрафами? Податкова служба пояснила, у яких випадках це може стати проблемою — а коли відповідальність не передбачена.

Коли юрособа повинна мати чітко зазначені види діяльності

Законодавство визначає, що юридична особа може здійснювати будь-яку діяльність, не заборонену законом. Проте є винятки:

  • якщо діяльність підлягає ліцензуванню, компанія має право її здійснювати лише після отримання ліцензії (ст. 91 ЦКУ);
  • види діяльності, що вимагають спеціального дозволу, повинні бути відображені в установчих документах та в ЄДР.

Такі дані надходять до податкової автоматично — через інформаційний обмін із держреєстром.

Що з єдиним податком: коли відсутність виду діяльності — підстава для втрати «спрощенки»

Платники єдиного податку мають окремі правила. Види діяльності, якими займається компанія, вносяться до реєстру платників єдиного податку.

Закон прямо встановлює:

  • якщо юрособа-єдинник здійснює діяльність, яка не внесена до реєстру,
  • вона повинна перейти на загальну систему оподаткування з першого дня наступного місяця (п.п. 7 п.п. 298.2.3 ПКУ).

Це стосується всіх єдинників, крім е-резидентів третьої групи.

Тобто для бізнесу на спрощеній системі невідповідність видів діяльності — критичне порушення, яке впливає на режим оподаткування.

Чи передбачені штрафи, якщо діяльність не внесена до ЄДР

Попри побоювання підприємців, законодавство чітко визначає:

  • фінансова чи адміністративна відповідальність за сам факт здійснення діяльності, не зазначеної в ЄДР, не передбачена,
  • якщо ця діяльність не потребує ліцензії або спеціального дозволу.

Тобто компанія може здійснювати незазначені види діяльності без ризику штрафів — але лише за умови, що це не ліцензована діяльність і підприємство не працює на спрощеній системі.

Отже, що потрібно запам’ятати юрособам

Відсутність виду діяльності в ЄДР не тягне штрафів, якщо діяльність не ліцензується.

Для платників єдиного податку це критично — невідповідність видів діяльності призводить до автоматичного переходу на загальну систему.

Юрособа повинна отримувати ліцензії на ті види діяльності, які цього вимагають.

Дані про види діяльності передаються до податкової автоматично — через державні реєстри.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

податкова ДПС податки

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Від наративів до конфіскації активів: ВАКС встановив матеріальну відповідальність за пропаганду

Санкційна справа показала, що слово може коштувати мільйони, а інформаційна зброя – підставою для стягнення коштів

Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду обирає нового голову — текстова трансляція

8 грудня проходять вибори нового очільника КЦС ВС — це вже п’ята спроба обрання голови на засіданні зборів суддів.

Моральна шкода від незаконних дій поліції, прокуратури чи суду – у Раді пропонують новий термін нарахування компенсації

Наскільки вчасним та ефективним буде захист порушених прав людини і громадянина внаслідок незаконних дій органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду, а, відтак, і відшкодування моральної шкоди залежить від певних чинників.

Правила купівлі нерухомості: що і для кого зміниться з нового року насправді, а що залишиться без змін

Як з’ясувала «Судово-юридична газета», попри чутки в соцмережах, укладання угод з нерухомістю майном для пересічних громадян залишиться таким самим, як і раніше.

В Україні може з’явитися нове державне свято: яку дату оберуть неробочим днем

У Раді пропонують включити до статті 73 КЗпП новий вихідний: свято на честь покровителя України.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]