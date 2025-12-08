Чи може юрособа працювати без зазначеного КВЕДу: коли це дозволено, а коли — ні

У яких випадках компанія може працювати без внесеного до ЄДР виду діяльності, а коли це загрожує втратою спрощеної системи та необхідністю ліцензії.

Юридичні особи в Україні часто стикаються з питанням: чи має компанія право здійснювати види діяльності, які не внесені до Єдиного державного реєстру (ЄДР), і чи загрожує це штрафами? Податкова служба пояснила, у яких випадках це може стати проблемою — а коли відповідальність не передбачена.

Коли юрособа повинна мати чітко зазначені види діяльності

Законодавство визначає, що юридична особа може здійснювати будь-яку діяльність, не заборонену законом. Проте є винятки:

якщо діяльність підлягає ліцензуванню, компанія має право її здійснювати лише після отримання ліцензії (ст. 91 ЦКУ);

види діяльності, що вимагають спеціального дозволу, повинні бути відображені в установчих документах та в ЄДР.

Такі дані надходять до податкової автоматично — через інформаційний обмін із держреєстром.

Що з єдиним податком: коли відсутність виду діяльності — підстава для втрати «спрощенки»

Платники єдиного податку мають окремі правила. Види діяльності, якими займається компанія, вносяться до реєстру платників єдиного податку.

Закон прямо встановлює:

якщо юрособа-єдинник здійснює діяльність, яка не внесена до реєстру,

вона повинна перейти на загальну систему оподаткування з першого дня наступного місяця (п.п. 7 п.п. 298.2.3 ПКУ).

Це стосується всіх єдинників, крім е-резидентів третьої групи.

Тобто для бізнесу на спрощеній системі невідповідність видів діяльності — критичне порушення, яке впливає на режим оподаткування.

Чи передбачені штрафи, якщо діяльність не внесена до ЄДР

Попри побоювання підприємців, законодавство чітко визначає:

фінансова чи адміністративна відповідальність за сам факт здійснення діяльності, не зазначеної в ЄДР, не передбачена,

якщо ця діяльність не потребує ліцензії або спеціального дозволу.

Тобто компанія може здійснювати незазначені види діяльності без ризику штрафів — але лише за умови, що це не ліцензована діяльність і підприємство не працює на спрощеній системі.

Отже, що потрібно запам’ятати юрособам

Відсутність виду діяльності в ЄДР не тягне штрафів, якщо діяльність не ліцензується.

Для платників єдиного податку це критично — невідповідність видів діяльності призводить до автоматичного переходу на загальну систему.

Юрособа повинна отримувати ліцензії на ті види діяльності, які цього вимагають.

Дані про види діяльності передаються до податкової автоматично — через державні реєстри.

