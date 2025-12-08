  1. В Украине

Может ли юрлицо работать без указанного КВЭДа: когда это разрешено, а когда — нет

22:18, 8 декабря 2025
В каких случаях компания может работать без внесенного в ЕГР вида деятельности, а когда это грозит потерей упрощенной системы и необходимостью получения лицензии.
Юридические лица в Украине часто сталкиваются с вопросом: имеет ли компания право осуществлять виды деятельности, которые не внесены в Единый государственный реестр (ЕГР), и грозят ли за это штрафы? Налоговая служба объяснила, в каких случаях это может стать проблемой — а когда ответственность не предусмотрена.

Когда юрлицо должно иметь четко указанные виды деятельности

Законодательство определяет, что юридическое лицо может заниматься любой деятельностью, не запрещенной законом. Однако есть исключения:

  • если деятельность подлежит лицензированию, компания имеет право осуществлять ее только после получения лицензии (ст. 91 ГКУ);
  • виды деятельности, требующие специального разрешения, должны быть отражены в учредительных документах и в ЕГР.

Такие данные поступают в налоговую автоматически — через информационный обмен с госреестром.

Что с единым налогом: когда отсутствие вида деятельности — основание для потери «упрощенки»

Плательщики единого налога имеют отдельные правила. Виды деятельности, которыми занимается компания, вносятся в реестр плательщиков единого налога.

Закон прямо устанавливает:

  • если юрлицо-единщик осуществляет деятельность, которая не внесена в реестр,
  • оно должно перейти на общую систему налогообложения с первого дня следующего месяца (п.п. 7 п.п. 298.2.3 НКУ).

Это касается всех плательщиков единого налога, кроме е-резидентов третьей группы.

То есть для бизнеса на упрощенной системе несоответствие видов деятельности — критическое нарушение, влияющее на режим налогообложения.

Предусмотрены ли штрафы, если деятельность не внесена в ЕГР

Несмотря на опасения предпринимателей, законодательство четко определяет:

  • финансовая или административная ответственность за сам факт осуществления деятельности, не указанной в ЕГР, не предусмотрена,
  • если эта деятельность не требует лицензии или специального разрешения.

То есть компания может вести незаявленные виды деятельности без риска штрафов — но только при условии, что это не лицензируемая деятельность и предприятие не находится на упрощенной системе.

Итак, что нужно запомнить юрлицам

Отсутствие вида деятельности в ЕГР не влечет штрафов, если деятельность не лицензируется.

Для плательщиков единого налога это критично — несоответствие видов деятельности приводит к автоматическому переходу на общую систему.

Юрлицо обязано получать лицензии на те виды деятельности, которые этого требуют.

Данные о видах деятельности передаются в налоговую автоматически — через государственные реестры.

