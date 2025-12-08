Может ли юрлицо работать без указанного КВЭДа: когда это разрешено, а когда — нет
Юридические лица в Украине часто сталкиваются с вопросом: имеет ли компания право осуществлять виды деятельности, которые не внесены в Единый государственный реестр (ЕГР), и грозят ли за это штрафы? Налоговая служба объяснила, в каких случаях это может стать проблемой — а когда ответственность не предусмотрена.
Когда юрлицо должно иметь четко указанные виды деятельности
Законодательство определяет, что юридическое лицо может заниматься любой деятельностью, не запрещенной законом. Однако есть исключения:
- если деятельность подлежит лицензированию, компания имеет право осуществлять ее только после получения лицензии (ст. 91 ГКУ);
- виды деятельности, требующие специального разрешения, должны быть отражены в учредительных документах и в ЕГР.
Такие данные поступают в налоговую автоматически — через информационный обмен с госреестром.
Что с единым налогом: когда отсутствие вида деятельности — основание для потери «упрощенки»
Плательщики единого налога имеют отдельные правила. Виды деятельности, которыми занимается компания, вносятся в реестр плательщиков единого налога.
Закон прямо устанавливает:
- если юрлицо-единщик осуществляет деятельность, которая не внесена в реестр,
- оно должно перейти на общую систему налогообложения с первого дня следующего месяца (п.п. 7 п.п. 298.2.3 НКУ).
Это касается всех плательщиков единого налога, кроме е-резидентов третьей группы.
То есть для бизнеса на упрощенной системе несоответствие видов деятельности — критическое нарушение, влияющее на режим налогообложения.
Предусмотрены ли штрафы, если деятельность не внесена в ЕГР
Несмотря на опасения предпринимателей, законодательство четко определяет:
- финансовая или административная ответственность за сам факт осуществления деятельности, не указанной в ЕГР, не предусмотрена,
- если эта деятельность не требует лицензии или специального разрешения.
То есть компания может вести незаявленные виды деятельности без риска штрафов — но только при условии, что это не лицензируемая деятельность и предприятие не находится на упрощенной системе.
Итак, что нужно запомнить юрлицам
Отсутствие вида деятельности в ЕГР не влечет штрафов, если деятельность не лицензируется.
Для плательщиков единого налога это критично — несоответствие видов деятельности приводит к автоматическому переходу на общую систему.
Юрлицо обязано получать лицензии на те виды деятельности, которые этого требуют.
Данные о видах деятельности передаются в налоговую автоматически — через государственные реестры.
