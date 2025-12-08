Працівник не повернув валюту після відрядження вчасно — є ризик втратити втричі більше грошей

За прострочене повернення підзвітної інвалюти закон зобов’язує компенсувати її потрійну вартість та передбачає штрафи.

Працівникам підприємств та установ нагадали про серйозну фінансову відповідальність, якщо вони не повертають у встановлений термін іноземну валюту, видану їм у підзвіт. Це питання знову стало актуальним на тлі посиленої уваги держави до валютної дисципліни та прозорості фінансових операцій.

Утричі більша сума: що говорить закон

Головне управління ДПС у Вінницькій області нагадує: згідно зі ст. 2 Закону №217/95-ВР, працівник, який не повернув аванс, виданий в іноземній валюті на відрядження господарські потреби, або не здав іноземну валюту, отриману у підзвіт, має компенсувати потрійну вартість невикористаних валютних коштів.

Розрахунок здійснюється у гривні за курсом НБУ на день погашення заборгованості.

Тобто, якщо людина не відзвітувала про витрати вчасно або не повернула валюту, підприємство має право вимагати у неї втрати у триразовому розмірі.

Штрафи для посадових осіб: коли настає адміністративна відповідальність

Крім фінансових стягнень, українське законодавство передбачає й адміністративну відповідальність. Частина перша ст. 164-2 КУпАП визначає:

за приховування валютних доходів або інших валютних операцій посадові особи можуть отримати штраф від 8 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Повторне порушення протягом року призведе до суворішого покарання:

накладення штрафу вже від 10 до 20 неоподатковуваних мінімумів.

Податкова служба наголошує: підприємства мають забезпечити належний контроль за підзвітними сумами, а працівники — вчасно звітувати про використання коштів. У період економічної нестабільності та підвищеної уваги до валютних потоків держава прагне мінімізувати ризики зловживань.

