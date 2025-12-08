  1. В Україні

Працівник не повернув валюту після відрядження вчасно — є ризик втратити втричі більше грошей

22:00, 8 грудня 2025
За прострочене повернення підзвітної інвалюти закон зобов’язує компенсувати її потрійну вартість та передбачає штрафи.
Працівник не повернув валюту після відрядження вчасно — є ризик втратити втричі більше грошей
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Працівникам підприємств та установ нагадали про серйозну фінансову відповідальність, якщо вони не повертають у встановлений термін іноземну валюту, видану їм у підзвіт. Це питання знову стало актуальним на тлі посиленої уваги держави до валютної дисципліни та прозорості фінансових операцій.

Утричі більша сума: що говорить закон

Головне управління ДПС у Вінницькій області нагадує: згідно зі ст. 2 Закону №217/95-ВР, працівник, який не повернув аванс, виданий в іноземній валюті на відрядження господарські потреби, або не здав іноземну валюту, отриману у підзвіт, має компенсувати потрійну вартість невикористаних валютних коштів.

Розрахунок здійснюється у гривні за курсом НБУ на день погашення заборгованості.

Тобто, якщо людина не відзвітувала про витрати вчасно або не повернула валюту, підприємство має право вимагати у неї втрати у триразовому розмірі.

Штрафи для посадових осіб: коли настає адміністративна відповідальність

Крім фінансових стягнень, українське законодавство передбачає й адміністративну відповідальність. Частина перша ст. 164-2 КУпАП визначає:

  • за приховування валютних доходів або інших валютних операцій посадові особи можуть отримати штраф від 8 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Повторне порушення протягом року призведе до суворішого покарання:

  • накладення штрафу вже від 10 до 20 неоподатковуваних мінімумів.

Податкова служба наголошує: підприємства мають забезпечити належний контроль за підзвітними сумами, а працівники — вчасно звітувати про використання коштів. У період економічної нестабільності та підвищеної уваги до валютних потоків держава прагне мінімізувати ризики зловживань.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

податкова ДПС

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Від наративів до конфіскації активів: ВАКС встановив матеріальну відповідальність за пропаганду

Санкційна справа показала, що слово може коштувати мільйони, а інформаційна зброя – підставою для стягнення коштів

Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду обирає нового голову — текстова трансляція

8 грудня проходять вибори нового очільника КЦС ВС — це вже п’ята спроба обрання голови на засіданні зборів суддів.

Моральна шкода від незаконних дій поліції, прокуратури чи суду – у Раді пропонують новий термін нарахування компенсації

Наскільки вчасним та ефективним буде захист порушених прав людини і громадянина внаслідок незаконних дій органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду, а, відтак, і відшкодування моральної шкоди залежить від певних чинників.

Правила купівлі нерухомості: що і для кого зміниться з нового року насправді, а що залишиться без змін

Як з’ясувала «Судово-юридична газета», попри чутки в соцмережах, укладання угод з нерухомістю майном для пересічних громадян залишиться таким самим, як і раніше.

В Україні може з’явитися нове державне свято: яку дату оберуть неробочим днем

У Раді пропонують включити до статті 73 КЗпП новий вихідний: свято на честь покровителя України.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]