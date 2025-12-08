Сотрудник не вернул валюту после командировки вовремя — есть риск потерять в три раза больше денег

За просроченный возврат подотчетной иностранной валюты закон обязывает компенсировать ее тройную стоимость и предусматривает штрафы.

Работникам предприятий и учреждений напомнили о серьезной финансовой ответственности, если они не возвращают в установленный срок иностранную валюту, выданную им под отчет. Этот вопрос вновь стал актуальным на фоне усиленного внимания государства к валютной дисциплине и прозрачности финансовых операций.

Тройная сумма: что говорит закон

Главное управление ГНС в Винницкой области напоминает: согласно ст. 2 Закона №217/95-ВР, работник, который не вернул аванс, выданный в иностранной валюте на командировку или хозяйственные нужды, либо не сдал иностранную валюту, полученную под отчет, обязан компенсировать тройную стоимость неиспользованных валютных средств.

Расчет осуществляется в гривне по курсу НБУ на день погашения задолженности.

То есть, если человек не отчитался о расходах вовремя или не вернул валюту, предприятие имеет право требовать от него убытки в трехкратном размере.

Штрафы для должностных лиц: когда наступает административная ответственность

Кроме финансовых взысканий, украинское законодательство предусматривает и административную ответственность. Часть первая ст. 164-2 КоАП устанавливает:

за сокрытие валютных доходов или иных валютных операций должностные лица могут получить штраф от 8 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Повторное нарушение в течение года приведет к более строгому наказанию:

наложению штрафа уже от 10 до 20 необлагаемых минимумов.

Налоговая служба подчеркивает: предприятия должны обеспечивать должный контроль за подотчетными суммами, а работники — своевременно отчитываться об использовании средств. В период экономической нестабильности и повышенного внимания к валютным потокам государство стремится минимизировать риски злоупотреблений.

