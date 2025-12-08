Ризик зіпсованих продуктів і отруєнь під час відключень світла: які загрози для шкіл та дитсадків

Держпродспоживслужба закликала школи та дитсадки захистити харчоблоки від відключень електроенергії.

Фото: Головне управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області

У зв’язку з частими й тривалими відключеннями електроенергії в Україні Держпродспоживслужба наголошує на критичній необхідності оснащення шкіл та дитсадків джерелами безперебійного живлення (ДБЖ) та резервними джерелами енергії. Це потрібно для безпечного зберігання продуктів, стабільної роботи харчоблоків і безперервності навчального процесу.

Які ризики створюють відключення електрики

Головне управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області попереджає, що навіть 1–2 години без світла можуть призвести до критичного порушення температурного режиму в холодильниках. Це особливо небезпечно для м’яса, риби, молочних продуктів та замороженої їжі, яка може почати відтавати й вимагати утилізації.

Також відсутність електрики блокує роботу вентиляції, мийного обладнання та електроплит, що унеможливлює приготування гарячих страв і створює ризики перехресного забруднення.

Що потрібно для безпечної роботи харчоблоків

Держпродспоживслужба рекомендує закладам освіти забезпечити резервне електроживлення для критичного обладнання:

холодильних і морозильних камер;

систем контролю температури;

вентиляції та освітлення;

електроплит і бойлерів;

мийного та санітарно-гігієнічного обладнання.

Використання ДБЖ, акумуляторних станцій або генераторів дозволить утримувати необхідні температурні режими та забезпечувати гаряче харчування навіть під час тривалих відключень.

Вимоги до зберігання продуктів у період нестабільного електропостачання

Заклади освіти мають:

здійснювати постійний температурний контроль і фіксацію показників;

мати інструкції для персоналу у разі знеструмлення;

організувати швидке переміщення продуктів до альтернативних холодових ємностей;

оперативно списувати зіпсовані продукти;

забезпечити доступ до гарячої води;

підтримувати санітарний стан харчоблоку навіть за непрацюючої частини обладнання.

Що рекомендують школам і дитсадкам

Держпродспоживслужба закликає:

Провести аудит харчоблоків і визначити потреби в резервному живленні. Забезпечити пріоритетне підключення ДБЖ до холодильного й технологічного обладнання. Розробити план дій на випадок тривалих відключень. Переглянути меню з урахуванням можливості приготування страв в умовах обмежень. Оснастити персонал термометрами, переносними лампами та засобами дезінфекції.

Чому це важливо

Стабільне електроживлення — це не лише питання комфорту, а й безпеки дітей. Правильне зберігання продуктів запобігає харчовим отруєнням, а стабільна робота харчоблоків забезпечує повноцінне харчування та дотримання санітарних норм.

