Ризик зіпсованих продуктів і отруєнь під час відключень світла: які загрози для шкіл та дитсадків
У зв’язку з частими й тривалими відключеннями електроенергії в Україні Держпродспоживслужба наголошує на критичній необхідності оснащення шкіл та дитсадків джерелами безперебійного живлення (ДБЖ) та резервними джерелами енергії. Це потрібно для безпечного зберігання продуктів, стабільної роботи харчоблоків і безперервності навчального процесу.
Які ризики створюють відключення електрики
Головне управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області попереджає, що навіть 1–2 години без світла можуть призвести до критичного порушення температурного режиму в холодильниках. Це особливо небезпечно для м’яса, риби, молочних продуктів та замороженої їжі, яка може почати відтавати й вимагати утилізації.
Також відсутність електрики блокує роботу вентиляції, мийного обладнання та електроплит, що унеможливлює приготування гарячих страв і створює ризики перехресного забруднення.
Що потрібно для безпечної роботи харчоблоків
Держпродспоживслужба рекомендує закладам освіти забезпечити резервне електроживлення для критичного обладнання:
- холодильних і морозильних камер;
- систем контролю температури;
- вентиляції та освітлення;
- електроплит і бойлерів;
- мийного та санітарно-гігієнічного обладнання.
Використання ДБЖ, акумуляторних станцій або генераторів дозволить утримувати необхідні температурні режими та забезпечувати гаряче харчування навіть під час тривалих відключень.
Вимоги до зберігання продуктів у період нестабільного електропостачання
Заклади освіти мають:
- здійснювати постійний температурний контроль і фіксацію показників;
- мати інструкції для персоналу у разі знеструмлення;
- організувати швидке переміщення продуктів до альтернативних холодових ємностей;
- оперативно списувати зіпсовані продукти;
- забезпечити доступ до гарячої води;
- підтримувати санітарний стан харчоблоку навіть за непрацюючої частини обладнання.
Що рекомендують школам і дитсадкам
Держпродспоживслужба закликає:
- Провести аудит харчоблоків і визначити потреби в резервному живленні.
- Забезпечити пріоритетне підключення ДБЖ до холодильного й технологічного обладнання.
- Розробити план дій на випадок тривалих відключень.
- Переглянути меню з урахуванням можливості приготування страв в умовах обмежень.
- Оснастити персонал термометрами, переносними лампами та засобами дезінфекції.
Чому це важливо
Стабільне електроживлення — це не лише питання комфорту, а й безпеки дітей. Правильне зберігання продуктів запобігає харчовим отруєнням, а стабільна робота харчоблоків забезпечує повноцінне харчування та дотримання санітарних норм.
