  1. В Україні

Ризик зіпсованих продуктів і отруєнь під час відключень світла: які загрози для шкіл та дитсадків

23:15, 8 грудня 2025
Держпродспоживслужба закликала школи та дитсадки захистити харчоблоки від відключень електроенергії.
Ризик зіпсованих продуктів і отруєнь під час відключень світла: які загрози для шкіл та дитсадків
Фото: Головне управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У зв’язку з частими й тривалими відключеннями електроенергії в Україні Держпродспоживслужба наголошує на критичній необхідності оснащення шкіл та дитсадків джерелами безперебійного живлення (ДБЖ) та резервними джерелами енергії. Це потрібно для безпечного зберігання продуктів, стабільної роботи харчоблоків і безперервності навчального процесу.

Які ризики створюють відключення електрики

Головне управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області попереджає, що навіть 1–2 години без світла можуть призвести до критичного порушення температурного режиму в холодильниках. Це особливо небезпечно для м’яса, риби, молочних продуктів та замороженої їжі, яка може почати відтавати й вимагати утилізації.

Також відсутність електрики блокує роботу вентиляції, мийного обладнання та електроплит, що унеможливлює приготування гарячих страв і створює ризики перехресного забруднення.

Що потрібно для безпечної роботи харчоблоків

Держпродспоживслужба рекомендує закладам освіти забезпечити резервне електроживлення для критичного обладнання:

  • холодильних і морозильних камер;
  • систем контролю температури;
  • вентиляції та освітлення;
  • електроплит і бойлерів;
  • мийного та санітарно-гігієнічного обладнання.

Використання ДБЖ, акумуляторних станцій або генераторів дозволить утримувати необхідні температурні режими та забезпечувати гаряче харчування навіть під час тривалих відключень.

Вимоги до зберігання продуктів у період нестабільного електропостачання

Заклади освіти мають:

  • здійснювати постійний температурний контроль і фіксацію показників;
  • мати інструкції для персоналу у разі знеструмлення;
  • організувати швидке переміщення продуктів до альтернативних холодових ємностей;
  • оперативно списувати зіпсовані продукти;
  • забезпечити доступ до гарячої води;
  • підтримувати санітарний стан харчоблоку навіть за непрацюючої частини обладнання.

Що рекомендують школам і дитсадкам

Держпродспоживслужба закликає:

  1. Провести аудит харчоблоків і визначити потреби в резервному живленні.
  2. Забезпечити пріоритетне підключення ДБЖ до холодильного й технологічного обладнання.
  3. Розробити план дій на випадок тривалих відключень.
  4. Переглянути меню з урахуванням можливості приготування страв в умовах обмежень.
  5. Оснастити персонал термометрами, переносними лампами та засобами дезінфекції.

Чому це важливо

Стабільне електроживлення — це не лише питання комфорту, а й безпеки дітей. Правильне зберігання продуктів запобігає харчовим отруєнням, а стабільна робота харчоблоків забезпечує повноцінне харчування та дотримання санітарних норм.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

діти Держпродспоживслужба відключення світла школа графіки відключень світла

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Від наративів до конфіскації активів: ВАКС встановив матеріальну відповідальність за пропаганду

Санкційна справа показала, що слово може коштувати мільйони, а інформаційна зброя – підставою для стягнення коштів

Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду обирає нового голову — текстова трансляція

8 грудня проходять вибори нового очільника КЦС ВС — це вже п’ята спроба обрання голови на засіданні зборів суддів.

Моральна шкода від незаконних дій поліції, прокуратури чи суду – у Раді пропонують новий термін нарахування компенсації

Наскільки вчасним та ефективним буде захист порушених прав людини і громадянина внаслідок незаконних дій органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду, а, відтак, і відшкодування моральної шкоди залежить від певних чинників.

Правила купівлі нерухомості: що і для кого зміниться з нового року насправді, а що залишиться без змін

Як з’ясувала «Судово-юридична газета», попри чутки в соцмережах, укладання угод з нерухомістю майном для пересічних громадян залишиться таким самим, як і раніше.

В Україні може з’явитися нове державне свято: яку дату оберуть неробочим днем

У Раді пропонують включити до статті 73 КЗпП новий вихідний: свято на честь покровителя України.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]