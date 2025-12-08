  1. В Украине

Риск испорченных продуктов и отравлений во время отключений света: какие угрозы для школ и детсадов

23:15, 8 декабря 2025
Госпродпотребслужба призвала школы и детсады защитить пищеблоки от отключений электроэнергии.
Риск испорченных продуктов и отравлений во время отключений света: какие угрозы для школ и детсадов
Фото: Главное управление Госпродслужбы в Винницкой области
В связи с частыми и продолжительными отключениями электроэнергии в Украине Госпродпотребслужба подчеркивает критическую необходимость оснащения школ и детсадов источниками бесперебойного питания (ИБП) и резервными источниками энергии. Это необходимо для безопасного хранения продуктов, стабильной работы пищеблоков и непрерывности учебного процесса.

Какие риски создают отключения электричества

Главное управление Госпродпотребслужбы в Винницкой области предупреждает, что даже 1–2 часа без света могут привести к критическому нарушению температурного режима в холодильниках. Это особенно опасно для мяса, рыбы, молочных продуктов и замороженной пищи, которая может начать оттаивать и требовать утилизации.

Кроме того, отсутствие электричества блокирует работу вентиляции, мойочного оборудования и электроплит, что делает невозможным приготовление горячих блюд и создает риски перекрестного загрязнения.

Что нужно для безопасной работы пищеблоков

Госпродпотребслужба рекомендует учебным заведениям обеспечить резервное электроснабжение для критического оборудования:

  • холодильных и морозильных камер;
  • систем контроля температуры;
  • вентиляции и освещения;
  • электроплит и бойлеров;
  • мойочного и санитарно-гигиенического оборудования.

Использование ИБП, аккумуляторных станций или генераторов позволит поддерживать необходимые температурные режимы и обеспечивать горячее питание даже во время продолжительных отключений.

Требования к хранению продуктов в период нестабильного электроснабжения

Учебные заведения должны:

  • осуществлять постоянный температурный контроль и фиксировать показатели;
  • иметь инструкции для персонала на случай отключения электричества;
  • организовать быстрое перемещение продуктов в альтернативные охлаждаемые емкости;
  • своевременно списывать испорченные продукты;
  • обеспечить доступ к горячей воде;
  • поддерживать санитарное состояние пищеблока даже при неработающей части оборудования.

Что рекомендуют школам и детсадам

Госпродпотребслужба призывает:

  • Провести аудит пищеблоков и определить потребности в резервном электроснабжении.
  • Обеспечить приоритетное подключение ИБП к холодильному и технологическому оборудованию.
  • Разработать план действий на случай длительных отключений.
  • Пересмотреть меню с учетом возможности приготовления блюд в условиях ограничений.
  • Оснастить персонал термометрами, переносными лампами и средствами дезинфекции.

Почему это важно

Стабильное электроснабжение — это не только вопрос комфорта, но и безопасности детей. Правильное хранение продуктов предотвращает пищевые отравления, а стабильная работа пищеблоков обеспечивает полноценное питание и соблюдение санитарных норм.

