Риск испорченных продуктов и отравлений во время отключений света: какие угрозы для школ и детсадов

Госпродпотребслужба призвала школы и детсады защитить пищеблоки от отключений электроэнергии.

Фото: Главное управление Госпродслужбы в Винницкой области

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В связи с частыми и продолжительными отключениями электроэнергии в Украине Госпродпотребслужба подчеркивает критическую необходимость оснащения школ и детсадов источниками бесперебойного питания (ИБП) и резервными источниками энергии. Это необходимо для безопасного хранения продуктов, стабильной работы пищеблоков и непрерывности учебного процесса.

Какие риски создают отключения электричества

Главное управление Госпродпотребслужбы в Винницкой области предупреждает, что даже 1–2 часа без света могут привести к критическому нарушению температурного режима в холодильниках. Это особенно опасно для мяса, рыбы, молочных продуктов и замороженной пищи, которая может начать оттаивать и требовать утилизации.

Кроме того, отсутствие электричества блокирует работу вентиляции, мойочного оборудования и электроплит, что делает невозможным приготовление горячих блюд и создает риски перекрестного загрязнения.

Что нужно для безопасной работы пищеблоков

Госпродпотребслужба рекомендует учебным заведениям обеспечить резервное электроснабжение для критического оборудования:

холодильных и морозильных камер;

систем контроля температуры;

вентиляции и освещения;

электроплит и бойлеров;

мойочного и санитарно-гигиенического оборудования.

Использование ИБП, аккумуляторных станций или генераторов позволит поддерживать необходимые температурные режимы и обеспечивать горячее питание даже во время продолжительных отключений.

Требования к хранению продуктов в период нестабильного электроснабжения

Учебные заведения должны:

осуществлять постоянный температурный контроль и фиксировать показатели;

иметь инструкции для персонала на случай отключения электричества;

организовать быстрое перемещение продуктов в альтернативные охлаждаемые емкости;

своевременно списывать испорченные продукты;

обеспечить доступ к горячей воде;

поддерживать санитарное состояние пищеблока даже при неработающей части оборудования.

Что рекомендуют школам и детсадам

Госпродпотребслужба призывает:

Провести аудит пищеблоков и определить потребности в резервном электроснабжении.

Обеспечить приоритетное подключение ИБП к холодильному и технологическому оборудованию.

Разработать план действий на случай длительных отключений.

Пересмотреть меню с учетом возможности приготовления блюд в условиях ограничений.

Оснастить персонал термометрами, переносными лампами и средствами дезинфекции.

Почему это важно

Стабильное электроснабжение — это не только вопрос комфорта, но и безопасности детей. Правильное хранение продуктов предотвращает пищевые отравления, а стабильная работа пищеблоков обеспечивает полноценное питание и соблюдение санитарных норм.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.