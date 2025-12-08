Риск испорченных продуктов и отравлений во время отключений света: какие угрозы для школ и детсадов
В связи с частыми и продолжительными отключениями электроэнергии в Украине Госпродпотребслужба подчеркивает критическую необходимость оснащения школ и детсадов источниками бесперебойного питания (ИБП) и резервными источниками энергии. Это необходимо для безопасного хранения продуктов, стабильной работы пищеблоков и непрерывности учебного процесса.
Какие риски создают отключения электричества
Главное управление Госпродпотребслужбы в Винницкой области предупреждает, что даже 1–2 часа без света могут привести к критическому нарушению температурного режима в холодильниках. Это особенно опасно для мяса, рыбы, молочных продуктов и замороженной пищи, которая может начать оттаивать и требовать утилизации.
Кроме того, отсутствие электричества блокирует работу вентиляции, мойочного оборудования и электроплит, что делает невозможным приготовление горячих блюд и создает риски перекрестного загрязнения.
Что нужно для безопасной работы пищеблоков
Госпродпотребслужба рекомендует учебным заведениям обеспечить резервное электроснабжение для критического оборудования:
- холодильных и морозильных камер;
- систем контроля температуры;
- вентиляции и освещения;
- электроплит и бойлеров;
- мойочного и санитарно-гигиенического оборудования.
Использование ИБП, аккумуляторных станций или генераторов позволит поддерживать необходимые температурные режимы и обеспечивать горячее питание даже во время продолжительных отключений.
Требования к хранению продуктов в период нестабильного электроснабжения
Учебные заведения должны:
- осуществлять постоянный температурный контроль и фиксировать показатели;
- иметь инструкции для персонала на случай отключения электричества;
- организовать быстрое перемещение продуктов в альтернативные охлаждаемые емкости;
- своевременно списывать испорченные продукты;
- обеспечить доступ к горячей воде;
- поддерживать санитарное состояние пищеблока даже при неработающей части оборудования.
Что рекомендуют школам и детсадам
Госпродпотребслужба призывает:
- Провести аудит пищеблоков и определить потребности в резервном электроснабжении.
- Обеспечить приоритетное подключение ИБП к холодильному и технологическому оборудованию.
- Разработать план действий на случай длительных отключений.
- Пересмотреть меню с учетом возможности приготовления блюд в условиях ограничений.
- Оснастить персонал термометрами, переносными лампами и средствами дезинфекции.
Почему это важно
Стабильное электроснабжение — это не только вопрос комфорта, но и безопасности детей. Правильное хранение продуктов предотвращает пищевые отравления, а стабильная работа пищеблоков обеспечивает полноценное питание и соблюдение санитарных норм.
