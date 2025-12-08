Зеленський прибув до Брюсселя на зустрічі з керівництвом НАТО та ЄС

Президент України проведе переговори з генсеком Альянсу Марком Рютте та очільниками Європейської ради й Єврокомісії.

Президент України Володимир Зеленський прибув до Брюсселя для участі у зустрічах із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, президентом Європейської ради Антоніу Коштою та президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

«Продовжуємо цей важливий день у Брюсселі. Попереду зустріч із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, а також спільні перемовини з президентами Європейської ради Антоніу Коштою та Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн», – зазначив Зеленський.

