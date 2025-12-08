Зеленский прибыл в Брюссель на встречу с руководством НАТО и ЕС

Президент Украины проведет переговоры с генсеком Альянса Марком Рютте и руководителями Европейского совета и Еврокомиссии.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Брюссель для участия во встречах с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, президентом Европейского совета Антониу Коштой и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

«Продолжаем этот важный день в Брюсселе. Впереди встреча с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, а также совместные переговоры с президентами Европейского совета Антониу Коштой и Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен», — отметил Зеленский.

