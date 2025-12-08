  1. В Україні

Як бізнес має зберігати пальне для генератора: головні вимоги, щоб уникнути штрафів

22:54, 8 грудня 2025
Які ємності дозволені, де починаються ризики та що загрожує за порушення.
Як бізнес має зберігати пальне для генератора: головні вимоги, щоб уникнути штрафів
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У період частих відключень електрики та зростання попиту на генератори питання зберігання пального стало одним із найактуальніших для бізнесу та громадян. Податкова служба нагадує: не всі ємності для пального потребують ліцензії, однак незнання правил може коштувати підприємствам значних штрафів.

Розбираємо ключові вимоги законодавства — що саме вважається зберіганням пального та коли оформлення ліцензії є обов’язковим.

Що в Україні вважається зберіганням пального

За ст. 1 Закону №3817, зберігання пального — це будь-які операції з приймання, навантаження, розвантаження, розміщення або видавання пального, незалежно від того, кому воно належить.

Тому для більшості місць зберігання бізнесу потрібна ліцензія на право зберігання пального або ліцензія на зберігання виключно для власного споживання.

Паливний бак авто та каністри: чи потрібна ліцензія

Податковий кодекс (пп. 14.1.6¹ п.14.1 ст.14) прямо визначає: паливний бак транспортного засобу не є акцизним складом пересувним, тобто ліцензія для нього не потрібна.

Також бізнес може зберігати пальне без ліцензії у споживчій тарі, тарі споживача або поворотній тарі (газові балони) об’ємом до 60 літрів включно.

Це означає, що звичайні каністри до 60 л використовувати можна — ліцензія не потрібна.

Для яких ємностей ліцензія обов’язкова

Ліцензію потрібно оформлювати на кожне місце зберігання, якщо там знаходяться:

  • резервуари,
  • ємності,
  • обладнання чи споруди,

які призначені для зберігання пального і перевищують 60 літрів, та належать суб’єкту господарювання.

Тобто стаціонарні баки, великі резервуари чи інші ємності для генераторів — уже підпадають під ліцензування.

Коли ліцензія також не потрібна

Закон передбачає низку винятків. Ліцензія не потрібна, якщо місце зберігання використовується:

  • Державними та комунальними установами, що повністю фінансуються з бюджету.
  • Підприємствами системи державного резерву.
  • Видобувними компаніями, які використовують пальне лише для технологічних потреб і не продають його.

Окремо передбачені правила для тих, хто зберігає пальне для електрогенераторів у період воєнного стану. На час дії воєнного стану та 30 днів після його завершення діють спеціальні умови (п.24 розд. XIII Закону № 3817).

Оптова та роздрібна торгівля без ліцензії

Згідно зі ст. 29 Закону № 3817: Бізнес може продавати пальне у тарі до 5 літрів включно без ліцензій на оптову, роздрібну торгівлю та без ліцензії на зберігання.

Пальне на АЗС чи оптових базах — без додаткової ліцензії

Якщо підприємство зберігає пальне:

  • у місцях виробництва,
  • на ліцензованих оптових складах,
  • у місцях роздрібної торгівлі (АЗС),
  • то додаткова ліцензія на зберігання не потрібна.

Чому це важливо саме зараз

Через різке зростання використання генераторів бізнес активно закуповує пальне та встановлює додаткові ємності. Неправильно організоване зберігання або відсутність ліцензії може призвести до штрафів. Тому підприємствам важливо розуміти межу між дозволеним зберіганням і тим, що вимагає офіційного дозволу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

податкова штраф ДПС генератор відключення світла графіки відключень світла

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Від наративів до конфіскації активів: ВАКС встановив матеріальну відповідальність за пропаганду

Санкційна справа показала, що слово може коштувати мільйони, а інформаційна зброя – підставою для стягнення коштів

Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду обирає нового голову — текстова трансляція

8 грудня проходять вибори нового очільника КЦС ВС — це вже п’ята спроба обрання голови на засіданні зборів суддів.

Моральна шкода від незаконних дій поліції, прокуратури чи суду – у Раді пропонують новий термін нарахування компенсації

Наскільки вчасним та ефективним буде захист порушених прав людини і громадянина внаслідок незаконних дій органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду, а, відтак, і відшкодування моральної шкоди залежить від певних чинників.

Правила купівлі нерухомості: що і для кого зміниться з нового року насправді, а що залишиться без змін

Як з’ясувала «Судово-юридична газета», попри чутки в соцмережах, укладання угод з нерухомістю майном для пересічних громадян залишиться таким самим, як і раніше.

В Україні може з’явитися нове державне свято: яку дату оберуть неробочим днем

У Раді пропонують включити до статті 73 КЗпП новий вихідний: свято на честь покровителя України.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]