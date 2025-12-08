Як бізнес має зберігати пальне для генератора: головні вимоги, щоб уникнути штрафів

Які ємності дозволені, де починаються ризики та що загрожує за порушення.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У період частих відключень електрики та зростання попиту на генератори питання зберігання пального стало одним із найактуальніших для бізнесу та громадян. Податкова служба нагадує: не всі ємності для пального потребують ліцензії, однак незнання правил може коштувати підприємствам значних штрафів.

Розбираємо ключові вимоги законодавства — що саме вважається зберіганням пального та коли оформлення ліцензії є обов’язковим.

Що в Україні вважається зберіганням пального

За ст. 1 Закону №3817, зберігання пального — це будь-які операції з приймання, навантаження, розвантаження, розміщення або видавання пального, незалежно від того, кому воно належить.

Тому для більшості місць зберігання бізнесу потрібна ліцензія на право зберігання пального або ліцензія на зберігання виключно для власного споживання.

Паливний бак авто та каністри: чи потрібна ліцензія

Податковий кодекс (пп. 14.1.6¹ п.14.1 ст.14) прямо визначає: паливний бак транспортного засобу не є акцизним складом пересувним, тобто ліцензія для нього не потрібна.

Також бізнес може зберігати пальне без ліцензії у споживчій тарі, тарі споживача або поворотній тарі (газові балони) об’ємом до 60 літрів включно.

Це означає, що звичайні каністри до 60 л використовувати можна — ліцензія не потрібна.

Для яких ємностей ліцензія обов’язкова

Ліцензію потрібно оформлювати на кожне місце зберігання, якщо там знаходяться:

резервуари,

ємності,

обладнання чи споруди,

які призначені для зберігання пального і перевищують 60 літрів, та належать суб’єкту господарювання.

Тобто стаціонарні баки, великі резервуари чи інші ємності для генераторів — уже підпадають під ліцензування.

Коли ліцензія також не потрібна

Закон передбачає низку винятків. Ліцензія не потрібна, якщо місце зберігання використовується:

Державними та комунальними установами, що повністю фінансуються з бюджету.

Підприємствами системи державного резерву.

Видобувними компаніями, які використовують пальне лише для технологічних потреб і не продають його.

Окремо передбачені правила для тих, хто зберігає пальне для електрогенераторів у період воєнного стану. На час дії воєнного стану та 30 днів після його завершення діють спеціальні умови (п.24 розд. XIII Закону № 3817).

Оптова та роздрібна торгівля без ліцензії

Згідно зі ст. 29 Закону № 3817: Бізнес може продавати пальне у тарі до 5 літрів включно без ліцензій на оптову, роздрібну торгівлю та без ліцензії на зберігання.

Пальне на АЗС чи оптових базах — без додаткової ліцензії

Якщо підприємство зберігає пальне:

у місцях виробництва,

на ліцензованих оптових складах,

у місцях роздрібної торгівлі (АЗС),

то додаткова ліцензія на зберігання не потрібна.

Чому це важливо саме зараз

Через різке зростання використання генераторів бізнес активно закуповує пальне та встановлює додаткові ємності. Неправильно організоване зберігання або відсутність ліцензії може призвести до штрафів. Тому підприємствам важливо розуміти межу між дозволеним зберіганням і тим, що вимагає офіційного дозволу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.