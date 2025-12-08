Как бизнес должен хранить топливо для генератора: основные требования, чтобы избежать штрафов

Какие емкости разрешены, где начинаются риски и что грозит за нарушения.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В период частых отключений электроэнергии и роста спроса на генераторы вопрос хранения топлива стал одним из самых актуальных для бизнеса и граждан. Налоговая служба напоминает: не все емкости для топлива требуют лицензии, однако незнание правил может обойтись предприятиям в значительные штрафы.

Разбираем ключевые требования законодательства — что именно считается хранением топлива и когда оформление лицензии является обязательным.

Что в Украине считается хранением топлива

Согласно ст. 1 Закона №3817, хранение топлива — это любые операции по приему, погрузке, разгрузке, размещению или выдаче топлива, независимо от того, кому оно принадлежит.

Поэтому для большинства мест хранения бизнеса требуется лицензия на право хранения топлива или лицензия на хранение исключительно для собственных нужд.

Топливный бак авто и канистры: нужна ли лицензия

Налоговый кодекс (пп. 14.1.6¹ п.14.1 ст.14) прямо определяет: топливный бак транспортного средства не является акцизным складом передвижным, то есть лицензия для него не нужна.

Также бизнес может хранить топливо без лицензии в потребительской таре, таре потребителя или возвратной таре (газовые баллоны) объемом до 60 литров включительно.

Это означает, что обычные канистры до 60 л использовать можно — лицензия не нужна.

Для каких емкостей лицензия обязательна

Лицензию необходимо оформлять на каждое место хранения, если там находятся:

резервуары,

емкости,

оборудование или сооружения,

которые предназначены для хранения топлива и превышают 60 литров, и принадлежат субъекту хозяйствования.

То есть стационарные баки, большие резервуары или другие емкости для генераторов уже подпадают под лицензирование.

Когда лицензия также не нужна

Закон предусматривает ряд исключений. Лицензия не нужна, если место хранения используется:

Государственными и коммунальными учреждениями, которые полностью финансируются из бюджета.

Предприятиями системы государственного резерва.

Добывающими компаниями, которые используют топливо только для технологических нужд и не продают его.

Отдельно предусмотрены правила для тех, кто хранит топливо для электрогенераторов в период военного положения. На время действия военного положения и 30 дней после его завершения действуют специальные условия (п.24 разд. XIII Закона №3817).

Оптовая и розничная торговля без лицензии

Согласно ст. 29 Закона №3817: бизнес может продавать топливо в таре до 5 литров включительно без лицензий на оптовую, розничную торговлю и без лицензии на хранение.

Топливо на АЗС или оптовых базах — без дополнительной лицензии

Если предприятие хранит топливо:

в местах производства,

на лицензированных оптовых складах,

в местах розничной торговли (АЗС),

то дополнительная лицензия на хранение не нужна.

Почему это важно именно сейчас

Из-за резкого роста использования генераторов бизнес активно закупает топливо и устанавливает дополнительные емкости. Неправильно организованное хранение или отсутствие лицензии может привести к штрафам. Поэтому предприятиям важно понимать границу между разрешенным хранением и тем, что требует официального разрешения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.