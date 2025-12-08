Рахункова палата розпочала аудит діяльності Експертної служби МВС

Аудитори досліджуватимуть достатність та відповідність законодавству нормативно-правової бази, організаційно-управлінських рішень, матеріально-технічного і фінансового забезпечення.

Рахункова палата розпочала аудит відповідності виконання завдань Експертною службою Міністерства внутрішніх справ України.

Експертна служба МВС – це система державних спеціалізованих установ судової експертизи, діяльність якої спрямовується і координується Міністерством внутрішніх справ України. До неї входять Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України та науково-дослідні експертно-криміналістичні центри в регіонах.

«Експертна служба МВС виконує критично важливі для держави функції у сфері усіх видів експертних досліджень. У складних умовах сьогодення та обмеженості фінансових ресурсів для держави важливо мати впевненість у здатності уповноважених державних органів належно виконувати функції. З цією метою Рахункова палата проведе аудит, який має дати відповідь, чи достатньо та якісно організована робота цих спеціалізованих установ і чи забезпечені вони всім необхідним для виконання завдань», - йдеться у заяві.

Аудитори досліджуватимуть достатність та відповідність законодавству нормативно-правової бази, організаційно-управлінських рішень, матеріально-технічного і фінансового забезпечення діяльності державних спеціалізованих установ Експертної служби МВС.

До здійснення контрольного заходу залучені Департамент контролю (аудиту) у сфері оборони, безпеки, судочинства, правоохоронної діяльності та юстиції Рахункової палати та її територіальні управління.

Відповідальна за аудит – член Рахункової палати Єлизавета Пушко-Цибуляк.

Результати аудиту планується розглянути на засіданні Рахункової палати у червні 2026 року.

