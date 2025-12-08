Счетная палата начала аудит деятельности Экспертной службы МВД

Аудиторы будут исследовать достаточность и соответствие законодательству нормативно-правовой базы, организационно-управленческих решений, материально-технического и финансового обеспечения.

Фото: rp.gov.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Счетная палата начала аудит соответствия выполнения задач Экспертной службой Министерства внутренних дел Украины.

Экспертная служба МВД — это система государственных специализированных учреждений судебной экспертизы, деятельность которых направляется и координируется Министерством внутренних дел Украины. В нее входят Государственный научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД Украины и научно-исследовательские экспертно-криминалистические центры в регионах.

«Экспертная служба МВД выполняет критически важные для государства функции в сфере всех видов экспертных исследований. В сложных условиях современности и ограниченности финансовых ресурсов для государства важно иметь уверенность в способности уполномоченных государственных органов надлежащим образом выполнять функции. С этой целью Счетная палата проведет аудит, который должен дать ответ, достаточно ли и качественно ли организована работа этих специализированных учреждений и обеспечены ли они всем необходимым для выполнения задач», — говорится в заявлении.

Аудиторы будут исследовать достаточность и соответствие законодательству нормативно-правовой базы, организационно-управленческих решений, материально-технического и финансового обеспечения деятельности государственных специализированных учреждений Экспертной службы МВД.

К проведению контрольного мероприятия привлечены Департамент контроля (аудита) в сфере обороны, безопасности, судопроизводства, правоохранительной деятельности и юстиции Счетной палаты и ее территориальные управления.

Ответственная за аудит — член Счетной палаты Елизавета Пушко-Цыбуляк.

Результаты аудита планируется рассмотреть на заседании Счетной палаты в июне 2026 года.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.