  1. В Украине

Счетная палата начала аудит деятельности Экспертной службы МВД

21:24, 8 декабря 2025
Аудиторы будут исследовать достаточность и соответствие законодательству нормативно-правовой базы, организационно-управленческих решений, материально-технического и финансового обеспечения.
Счетная палата начала аудит деятельности Экспертной службы МВД
Фото: rp.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Счетная палата начала аудит соответствия выполнения задач Экспертной службой Министерства внутренних дел Украины.

Экспертная служба МВД — это система государственных специализированных учреждений судебной экспертизы, деятельность которых направляется и координируется Министерством внутренних дел Украины. В нее входят Государственный научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД Украины и научно-исследовательские экспертно-криминалистические центры в регионах.

«Экспертная служба МВД выполняет критически важные для государства функции в сфере всех видов экспертных исследований. В сложных условиях современности и ограниченности финансовых ресурсов для государства важно иметь уверенность в способности уполномоченных государственных органов надлежащим образом выполнять функции. С этой целью Счетная палата проведет аудит, который должен дать ответ, достаточно ли и качественно ли организована работа этих специализированных учреждений и обеспечены ли они всем необходимым для выполнения задач», — говорится в заявлении.

Аудиторы будут исследовать достаточность и соответствие законодательству нормативно-правовой базы, организационно-управленческих решений, материально-технического и финансового обеспечения деятельности государственных специализированных учреждений Экспертной службы МВД.

К проведению контрольного мероприятия привлечены Департамент контроля (аудита) в сфере обороны, безопасности, судопроизводства, правоохранительной деятельности и юстиции Счетной палаты и ее территориальные управления.

Ответственная за аудит — член Счетной палаты Елизавета Пушко-Цыбуляк.

Результаты аудита планируется рассмотреть на заседании Счетной палаты в июне 2026 года.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

МВД Счетная палата

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
От нарративов до конфискации активов: ВАКС установил материальную ответственность за пропаганду

Санкционное дело показало, что слово может стоить миллионы, а информационное оружие — стать основанием для взыскания средств.

Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда выбирает нового председателя — текстовая трансляция

8 декабря проходят выборы нового главы КСВ ВС — это уже пятая попытка избрания председателя на заседании собрания судей.

Моральный ущерб от незаконных действий полиции, прокуратуры или суда — в Раде предлагают новый срок начисления компенсации

Насколько своевременной и эффективной будет защита нарушенных прав человека и гражданина в результате незаконных действий органов, осуществляющих оперативную и следственную деятельность, органов досудебного расследования, прокуратуры и суда, а значит, и компенсация морального ущерба, зависит от определенных факторов.

Правила покупки недвижимости: что и для кого изменится с нового года на самом деле, а что останется без изменений

Как выяснила «Судебно-юридическая газета», несмотря на слухи в соцсетях, заключение сделок с недвижимостью для обычных граждан останется таким же, как и ранее.

В Украине может появиться новый государственный праздник: какую дату сделают нерабочим днем

В Раде предлагают включить в статью 73 КЗоТ новый выходной: праздник в честь покровителя Украины.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]