У чому різниця між «страховим» та «трудовим» стажем – ПФУ пояснив
Пенсійний фонд України нагадав громадянам, що з введенням поняття страхового стажу з 1 січня 2004 року стало не важливо, скільки людина фактично працювала — значення має протягом якого періоду і скільки сплачував роботодавець за неї страхових внесків.
Що таке страховий стаж?
Термін «страховий» стаж введене Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», який набув чинності з 1 січня 2004 року. Це той період (строк), протягом особа підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не менший, ніж мінімальний страховий внесок
Що таке трудовий стаж?
До 1 січня 2004 року стаж в Україні визначали інакше — як трудовий.
Трудовий стаж — це період роботи, підтверджений записами у трудовій книжці або іншими документами.
Основним документом, що підтверджує стаж до 2004 року, залишається трудова книжка.
Як зараховуються періоди роботи до стажу?
- Стаж до 1.01.2004 (трудовий) автоматично зараховується як страховий.
- Після 1.01.2004 страховий стаж можна отримати лише за умови сплати страхових внесків.
Чи потрібна трудова книжка після 2004 року?
Ні.
Усі дані про сплачені внески, починаючи з 2004 року, внесено до Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування. Тому за періоди трудової діяльності з 1 січня 2004 року для підтвердження стажу трудова книжка не потрібна, оскільки вся інформація про працівника є у Реєстрі.
