У чому різниця між «страховим» та «трудовим» стажем – ПФУ пояснив

Після 2004 року набути страховий стаж можна в єдиний спосіб — сплачуючи страхові внески.

Пенсійний фонд України нагадав громадянам, що з введенням поняття страхового стажу з 1 січня 2004 року стало не важливо, скільки людина фактично працювала — значення має протягом якого періоду і скільки сплачував роботодавець за неї страхових внесків.

Що таке страховий стаж?

Термін «страховий» стаж введене Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», який набув чинності з 1 січня 2004 року. Це той період (строк), протягом особа підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не менший, ніж мінімальний страховий внесок

Що таке трудовий стаж?

До 1 січня 2004 року стаж в Україні визначали інакше — як трудовий.

Трудовий стаж — це період роботи, підтверджений записами у трудовій книжці або іншими документами.

Основним документом, що підтверджує стаж до 2004 року, залишається трудова книжка.

Як зараховуються періоди роботи до стажу?

Стаж до 1.01.2004 (трудовий) автоматично зараховується як страховий.

Після 1.01.2004 страховий стаж можна отримати лише за умови сплати страхових внесків.

Чи потрібна трудова книжка після 2004 року?

Ні.

Усі дані про сплачені внески, починаючи з 2004 року, внесено до Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування. Тому за періоди трудової діяльності з 1 січня 2004 року для підтвердження стажу трудова книжка не потрібна, оскільки вся інформація про працівника є у Реєстрі.

