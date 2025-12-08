  1. В Україні

У чому різниця між «страховим» та «трудовим» стажем – ПФУ пояснив

23:33, 8 грудня 2025
Після 2004 року набути страховий стаж можна в єдиний спосіб — сплачуючи страхові внески.
Пенсійний фонд України нагадав громадянам, що з введенням поняття страхового стажу з 1 січня 2004 року стало не важливо, скільки людина фактично працювала — значення має протягом якого періоду і скільки сплачував роботодавець за неї  страхових внесків.

Що таке страховий стаж?

Термін «страховий» стаж введене Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», який набув чинності з 1 січня 2004 року. Це той період (строк), протягом особа підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не менший, ніж мінімальний страховий внесок

Що таке трудовий стаж?

До 1 січня 2004 року стаж в Україні визначали інакше — як трудовий.

Трудовий стаж — це період роботи, підтверджений записами у трудовій книжці або іншими документами.

Основним документом, що підтверджує стаж до 2004 року, залишається трудова книжка.

Як зараховуються періоди роботи до стажу?

  • Стаж до 1.01.2004 (трудовий) автоматично зараховується як страховий.
  • Після 1.01.2004 страховий стаж можна отримати лише за умови сплати страхових внесків.

Чи потрібна трудова книжка після 2004 року?

Ні.

Усі дані про сплачені внески, починаючи з 2004 року, внесено до Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування. Тому за періоди трудової діяльності з 1 січня 2004 року для підтвердження стажу трудова книжка не потрібна, оскільки вся інформація про працівника є у Реєстрі.

