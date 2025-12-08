  1. В Украине

В чем разница между «страховым» и «трудовым» стажем – ПФУ объяснил

23:33, 8 декабря 2025
После 2004 года приобрести страховой стаж можно единственным способом — уплачивая страховые взносы.
Пенсионный фонд Украины напомнил гражданам, что с введением понятия страхового стажа с 1 января 2004 года стало неважно, сколько человек фактически работал — значение имеет период, в течение которого работодатель уплачивал за него страховые взносы.

Что такое страховой стаж?

Термин «страховой» стаж введен Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», который вступил в силу с 1 января 2004 года. Это тот период, в течение которого лицо подлежит общеобязательному государственному пенсионному страхованию и за который ежемесячно уплачены страховые взносы в сумме не меньше минимального страхового взноса.

Что такое трудовой стаж?

До 1 января 2004 года стаж в Украине определяли иначе — как трудовой.

Трудовой стаж — это период работы, подтвержденный записями в трудовой книжке или другими документами.

Основным документом, подтверждающим стаж до 2004 года, остается трудовая книжка.

Как засчитываются периоды работы в стаж?

  • Стаж до 1.01.2004 (трудовой) автоматически засчитывается как страховой.
  • После 1.01.2004 страховой стаж можно получить только при условии уплаты страховых взносов.

Нужна ли трудовая книжка после 2004 года?

Нет.

Все данные об уплаченных взносах, начиная с 2004 года, внесены в Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования. Поэтому за периоды трудовой деятельности с 1 января 2004 года для подтверждения стажа трудовая книжка не нужна, поскольку вся информация о работнике есть в Реестре.

