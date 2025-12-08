В чем разница между «страховым» и «трудовым» стажем – ПФУ объяснил
Пенсионный фонд Украины напомнил гражданам, что с введением понятия страхового стажа с 1 января 2004 года стало неважно, сколько человек фактически работал — значение имеет период, в течение которого работодатель уплачивал за него страховые взносы.
Что такое страховой стаж?
Термин «страховой» стаж введен Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», который вступил в силу с 1 января 2004 года. Это тот период, в течение которого лицо подлежит общеобязательному государственному пенсионному страхованию и за который ежемесячно уплачены страховые взносы в сумме не меньше минимального страхового взноса.
Что такое трудовой стаж?
До 1 января 2004 года стаж в Украине определяли иначе — как трудовой.
Трудовой стаж — это период работы, подтвержденный записями в трудовой книжке или другими документами.
Основным документом, подтверждающим стаж до 2004 года, остается трудовая книжка.
Как засчитываются периоды работы в стаж?
- Стаж до 1.01.2004 (трудовой) автоматически засчитывается как страховой.
- После 1.01.2004 страховой стаж можно получить только при условии уплаты страховых взносов.
Нужна ли трудовая книжка после 2004 года?
Нет.
Все данные об уплаченных взносах, начиная с 2004 года, внесены в Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования. Поэтому за периоды трудовой деятельности с 1 января 2004 года для подтверждения стажа трудовая книжка не нужна, поскольку вся информация о работнике есть в Реестре.
