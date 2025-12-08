В чем разница между «страховым» и «трудовым» стажем – ПФУ объяснил

После 2004 года приобрести страховой стаж можно единственным способом — уплачивая страховые взносы.

Пенсионный фонд Украины напомнил гражданам, что с введением понятия страхового стажа с 1 января 2004 года стало неважно, сколько человек фактически работал — значение имеет период, в течение которого работодатель уплачивал за него страховые взносы.

Что такое страховой стаж?

Термин «страховой» стаж введен Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», который вступил в силу с 1 января 2004 года. Это тот период, в течение которого лицо подлежит общеобязательному государственному пенсионному страхованию и за который ежемесячно уплачены страховые взносы в сумме не меньше минимального страхового взноса.

Что такое трудовой стаж?

До 1 января 2004 года стаж в Украине определяли иначе — как трудовой.

Трудовой стаж — это период работы, подтвержденный записями в трудовой книжке или другими документами.

Основным документом, подтверждающим стаж до 2004 года, остается трудовая книжка.

Как засчитываются периоды работы в стаж?

Стаж до 1.01.2004 (трудовой) автоматически засчитывается как страховой.

После 1.01.2004 страховой стаж можно получить только при условии уплаты страховых взносов.

Нужна ли трудовая книжка после 2004 года?

Нет.

Все данные об уплаченных взносах, начиная с 2004 года, внесены в Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования. Поэтому за периоды трудовой деятельности с 1 января 2004 года для подтверждения стажа трудовая книжка не нужна, поскольку вся информация о работнике есть в Реестре.

