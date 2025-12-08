Як подати заяву на призначення допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю онлайн — інструкція

Подати заяву на призначення державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю можна онлайн.

Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області нагадало, як подати заяву на призначення допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю онлайн

Подати заяву на призначення державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю можна онлайн — через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України.

ЯК АВТОРИЗУВАТИСЯ НА ВЕБПОРТАЛІ ЕЛЕКТРОННИХ ПОСЛУГ ПФУ ЗА ДОПОМОГОЮ КЕП

Для авторизації на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України за допомогою кваліфікованого електронного підпису необхідно:

- увійти на сторінку вебпорталу е-послуг ПФУ portal.pfu.gov.ua;

- обрати варіант входу до системи «За КЕП»;

- обрати АЦСК, де отримано кваліфікований електронний підпис;

- обрати файл ключа та ввести пароль;

- натиснути «Увійти».

Авторизація в особистому кабінеті за допомогою КЕП дає можливість:

- переглянути дані про заробітну плату та страховий стаж;

- отримати електронні довідки про страховий стаж, заробітну плату (форми ОК-5 та ОК-7), розмір пенсії тощо;

- переглянути відомості електронної пенсійної справи;

- подати запит на підготовку паперових документів;

- перевірити відомості в електронній трудовій книжці;

- переглянути історію своїх звернень до ПФУ тощо.

