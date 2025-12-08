  1. Суспільство

Як подати заяву на призначення допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю онлайн — інструкція

21:35, 8 грудня 2025
Подати заяву на призначення державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю можна онлайн.
Як подати заяву на призначення допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю онлайн — інструкція
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області нагадало, як подати заяву на призначення допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю онлайн

Подати заяву на призначення державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю можна онлайн — через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України.

ЯК АВТОРИЗУВАТИСЯ НА ВЕБПОРТАЛІ ЕЛЕКТРОННИХ ПОСЛУГ ПФУ ЗА ДОПОМОГОЮ КЕП

Для авторизації на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України за допомогою кваліфікованого електронного підпису необхідно:

- увійти на сторінку вебпорталу е-послуг ПФУ portal.pfu.gov.ua;

- обрати варіант входу до системи «За КЕП»;

- обрати АЦСК, де отримано кваліфікований електронний підпис;

- обрати файл ключа та ввести пароль;

- натиснути «Увійти».

Авторизація в особистому кабінеті за допомогою КЕП дає можливість:

- переглянути дані про заробітну плату та страховий стаж;

- отримати електронні довідки про страховий стаж, заробітну плату (форми ОК-5 та ОК-7), розмір пенсії тощо;

- переглянути відомості електронної пенсійної справи;

- подати запит на підготовку паперових документів;

- перевірити відомості в електронній трудовій книжці;

- переглянути історію своїх звернень до ПФУ тощо.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Пенсійний фонд пенсія пенсія в Україні

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Від наративів до конфіскації активів: ВАКС встановив матеріальну відповідальність за пропаганду

Санкційна справа показала, що слово може коштувати мільйони, а інформаційна зброя – підставою для стягнення коштів

Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду обирає нового голову — текстова трансляція

8 грудня проходять вибори нового очільника КЦС ВС — це вже п’ята спроба обрання голови на засіданні зборів суддів.

Моральна шкода від незаконних дій поліції, прокуратури чи суду – у Раді пропонують новий термін нарахування компенсації

Наскільки вчасним та ефективним буде захист порушених прав людини і громадянина внаслідок незаконних дій органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду, а, відтак, і відшкодування моральної шкоди залежить від певних чинників.

Правила купівлі нерухомості: що і для кого зміниться з нового року насправді, а що залишиться без змін

Як з’ясувала «Судово-юридична газета», попри чутки в соцмережах, укладання угод з нерухомістю майном для пересічних громадян залишиться таким самим, як і раніше.

В Україні може з’явитися нове державне свято: яку дату оберуть неробочим днем

У Раді пропонують включити до статті 73 КЗпП новий вихідний: свято на честь покровителя України.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]