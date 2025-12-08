Как подать заявление на назначение помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью онлайн — инструкция

Подать заявление на назначение государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью можно онлайн.

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области напомнило, как подать заявление на назначение помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью онлайн.

Подать заявление на назначение государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью можно онлайн — через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

КАК АВТОРИЗОВАТЬСЯ НА ВЕБ-ПОРТАЛЕ ЭЛЕКТРОННЫХ УСЛУГ ПФУ С ПОМОЩЬЮ КЭП

Для авторизации на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины с помощью квалифицированной электронной подписи необходимо:

зайти на страницу веб-портала е-услуг ПФУ portal.pfu.gov.ua;

выбрать вариант входа в систему «По КЭП»;

выбрать АЦСК, где получена квалифицированная электронная подпись;

выбрать файл ключа и ввести пароль;

нажать «Войти».

Авторизация в личном кабинете с помощью КЭП дает возможность:

просмотреть данные о заработной плате и страховом стаже;

получить электронные справки о страховом стаже, заработной плате (формы ОК-5 и ОК-7), размере пенсии и т. д.;

просмотреть сведения электронного пенсионного дела;

подать запрос на подготовку бумажных документов;

проверить сведения в электронной трудовой книжке;

просмотреть историю своих обращений в ПФУ и т. д.

