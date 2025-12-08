Как подать заявление на назначение помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью онлайн — инструкция
Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области напомнило, как подать заявление на назначение помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью онлайн.
Подать заявление на назначение государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью можно онлайн — через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.
КАК АВТОРИЗОВАТЬСЯ НА ВЕБ-ПОРТАЛЕ ЭЛЕКТРОННЫХ УСЛУГ ПФУ С ПОМОЩЬЮ КЭП
Для авторизации на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины с помощью квалифицированной электронной подписи необходимо:
зайти на страницу веб-портала е-услуг ПФУ portal.pfu.gov.ua;
выбрать вариант входа в систему «По КЭП»;
выбрать АЦСК, где получена квалифицированная электронная подпись;
выбрать файл ключа и ввести пароль;
нажать «Войти».
Авторизация в личном кабинете с помощью КЭП дает возможность:
просмотреть данные о заработной плате и страховом стаже;
получить электронные справки о страховом стаже, заработной плате (формы ОК-5 и ОК-7), размере пенсии и т. д.;
просмотреть сведения электронного пенсионного дела;
подать запрос на подготовку бумажных документов;
проверить сведения в электронной трудовой книжке;
просмотреть историю своих обращений в ПФУ и т. д.
