Жінку звільнили за надто ранній прихід на роботу: суд став на бік роботодавця

Працівниця попри численні попередження продовжувала приходити раніше графіка, що суд визнав порушенням трудової дисципліни та достатньою підставою для звільнення.

У більшості випадків працівників карають за запізнення, однак, як показує цей випадок з Іспанії, занадто ранній прихід теж може стати проблемою.

Мешканка Аліканте, яка працювала у службі доставки, неодноразово приходила на роботу раніше від встановленого в договорі часу — між 6:45 і 7:00, хоча її зміна мала починатися о 7:30.

Це створювало дисбаланс у роботі відділу та обурювало керівництво, передає видання Odditycentral.

Попри попередження, які вона отримувала ще з 2023 року, жінка продовжувала приходити завчасно. На початку цього року роботодавець ухвалив рішення звільнити її за «серйозне порушення трудової дисципліни». Керівник аргументував це тим, що у такий ранній час працівниці не було чим займатися, а отже, вона не виконувала трудових обов’язків.

Працівниця оскаржила рішення у соціальному суді Аліканте — але безуспішно. Суд підтримав компанію, зазначивши, що ігнорування нею неодноразових попереджень підірвало стосунки довіри між сторонами.

У рішенні суду йдеться: «Поведінка працівниці вплинула на відносини довіри та лояльності, які суттєво постраждали, оскільки, попри попередження компанії, вона наполягала на передчасному приході. У підсумку поведінка, яка їй приписується, має достатню тяжкість, щоб бути визнаною серйозним порушенням — проявом нелояльності, втрати довіри та непокори, що виправдовує припинення трудових відносин».

