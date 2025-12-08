Женщину уволили за слишком ранний приход на работу: суд встал на сторону работодателя

Сотрудница, несмотря на многочисленные предупреждения, продолжала приходить раньше графика, что суд признал нарушением трудовой дисциплины и достаточным основанием для увольнения.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В большинстве случаев работников наказывают за опоздания, однако, как показывает этот случай из Испании, слишком ранний приход тоже может стать проблемой.

Жительница Аликанте, работавшая в службе доставки, неоднократно приходила на работу раньше установленного в договоре времени — между 6:45 и 7:00, хотя ее смена должна была начинаться в 7:30.

Это создавало дисбаланс в работе отдела и вызывало недовольство руководства, передает издание Odditycentral.

Несмотря на предупреждения, которые она получала еще с 2023 года, женщина продолжала приходить заранее. В начале этого года работодатель принял решение уволить ее за «серьезное нарушение трудовой дисциплины». Руководитель аргументировал это тем, что в настолько раннее время сотруднице было нечем заняться, а значит, она не выполняла свои трудовые обязанности.

Сотрудница оспорила решение в социальном суде Аликанте — но безуспешно. Суд поддержал компанию, отметив, что игнорирование ею неоднократных предупреждений подорвало отношения доверия между сторонами.

В решении суда говорится: «Поведение сотрудницы повлияло на отношения доверия и лояльности, которые существенно пострадали, поскольку, несмотря на предупреждения компании, она настаивала на преждевременном приходе. В итоге поведение, которое ей приписывается, имеет достаточную тяжесть, чтобы быть признанным серьезным нарушением — проявлением нелояльности, утраты доверия и неповиновения, что оправдывает прекращение трудовых отношений».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.