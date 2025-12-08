  1. Суспільство

ПФУ пояснив, як розраховується страховий стаж і що робити, якщо його бракує для пенсії

22:36, 8 грудня 2025
Правила зарахування неповних місяців, умови доплати внесків та можливість добровільної участі у пенсійній системі для «докупівлі» стажу.
Фото: Фіртка
Які правила обчислення страхового стажу — ключового показника, який впливає на право людини отримувати пенсію та розмір виплат.

Як рахується страховий стаж

Як кажуть у Пенсійному фонді України, страховий стаж обчислюється у місяцях. Проте є важливі нюанси:

  • Неповний місяць роботи зараховується як повний, якщо за цей період сплачено не менше мінімального страхового внеску.
  • Якщо внесок був сплачений у меншому розмірі, місяць може бути зарахований повністю після доплати. Розрахунок необхідної суми здійснюють фахівці ПФУ за зверненням людини.
  • Якщо доплату не внесено, страховий стаж обчислюється пропорційно фактично сплаченим внескам — за формулою, визначеною законодавством.

Що робити, якщо не вистачає страхового стажу для пенсії

За статтею 26 Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» право на пенсію після досягнення встановленого віку має людина, яка має необхідний страховий стаж.

Якщо для призначення пенсії стажу недостатньо, його можна докупити.

Для цього потрібно укласти договір про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування. Після сплати внесків за таким договором необхідний стаж буде зарахований.

