  1. Общество

ПФУ объяснил, как рассчитывается страховой стаж и что делать, если его не хватает для пенсии

22:36, 8 декабря 2025
Правила зачисления неполных месяцев, условия доплаты взносов и возможность добровольного участия в пенсионной системе для докупки стажа.
ПФУ объяснил, как рассчитывается страховой стаж и что делать, если его не хватает для пенсии
Фото: Фиртка
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Какие правила вычисления страхового стажа — ключевого показателя, который влияет на право человека получать пенсию и размер выплат.

Как считается страховой стаж

Как отмечают в Пенсионном фонде Украины, страховой стаж исчисляется в месяцах. Однако есть важные нюансы:

  • Неполный месяц работы засчитывается как полный, если за этот период уплачен не менее минимальный страховой взнос.
  • Если взнос уплачен в меньшем размере, месяц может быть зачтен полностью после доплаты. Расчет необходимой суммы осуществляют специалисты ПФУ по обращению человека.
  • Если доплата не внесена, страховой стаж рассчитывается пропорционально фактически уплаченным взносам — по формуле, определенной законодательством.

Что делать, если не хватает страхового стажа для пенсии

Согласно статье 26 Закона «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», право на пенсию после достижения установленного возраста имеет человек, который имеет необходимый страховой стаж.

Если для назначения пенсии стажа недостаточно, его можно докупить.

Для этого нужно заключить договор о добровольном участии в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования. После уплаты взносов по такому договору необходимый стаж будет зачтен.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Пенсионный фонд пенсия пенсия в Украине как оформить пенсию трудовая книжка трудовые отношения

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
От нарративов до конфискации активов: ВАКС установил материальную ответственность за пропаганду

Санкционное дело показало, что слово может стоить миллионы, а информационное оружие — стать основанием для взыскания средств.

Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда выбирает нового председателя — текстовая трансляция

8 декабря проходят выборы нового главы КСВ ВС — это уже пятая попытка избрания председателя на заседании собрания судей.

Моральный ущерб от незаконных действий полиции, прокуратуры или суда — в Раде предлагают новый срок начисления компенсации

Насколько своевременной и эффективной будет защита нарушенных прав человека и гражданина в результате незаконных действий органов, осуществляющих оперативную и следственную деятельность, органов досудебного расследования, прокуратуры и суда, а значит, и компенсация морального ущерба, зависит от определенных факторов.

Правила покупки недвижимости: что и для кого изменится с нового года на самом деле, а что останется без изменений

Как выяснила «Судебно-юридическая газета», несмотря на слухи в соцсетях, заключение сделок с недвижимостью для обычных граждан останется таким же, как и ранее.

В Украине может появиться новый государственный праздник: какую дату сделают нерабочим днем

В Раде предлагают включить в статью 73 КЗоТ новый выходной: праздник в честь покровителя Украины.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]