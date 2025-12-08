ПФУ объяснил, как рассчитывается страховой стаж и что делать, если его не хватает для пенсии

Правила зачисления неполных месяцев, условия доплаты взносов и возможность добровольного участия в пенсионной системе для докупки стажа.

Какие правила вычисления страхового стажа — ключевого показателя, который влияет на право человека получать пенсию и размер выплат.

Как считается страховой стаж

Как отмечают в Пенсионном фонде Украины, страховой стаж исчисляется в месяцах. Однако есть важные нюансы:

Неполный месяц работы засчитывается как полный, если за этот период уплачен не менее минимальный страховой взнос.

Если взнос уплачен в меньшем размере, месяц может быть зачтен полностью после доплаты. Расчет необходимой суммы осуществляют специалисты ПФУ по обращению человека.

Если доплата не внесена, страховой стаж рассчитывается пропорционально фактически уплаченным взносам — по формуле, определенной законодательством.

Что делать, если не хватает страхового стажа для пенсии

Согласно статье 26 Закона «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», право на пенсию после достижения установленного возраста имеет человек, который имеет необходимый страховой стаж.

Если для назначения пенсии стажа недостаточно, его можно докупить.

Для этого нужно заключить договор о добровольном участии в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования. После уплаты взносов по такому договору необходимый стаж будет зачтен.

