  1. В Україні

У Києві судитимуть приватного нотаріуса, яка зареєструвала право власності на приватний будинок, не введений в експлуатацію

21:10, 8 грудня 2025
Реєстрація права власності на приватний будинок, не введений в експлуатацію, відбувався навіть без присутності майбутньої власниці.
У Києві судитимуть приватного нотаріуса, яка зареєструвала право власності на приватний будинок, не введений в експлуатацію
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт відносно приватного нотаріуса, яка зареєструвала право власності на приватний будинок, не введений в експлуатацію. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

«Встановлено, що нотаріус, вступивши у змову з чоловіком, який бажав легалізувати незаконно збудований будинок та фіктивно оформити право власності на нього на свою дружину, провела реєстрацію права власності. Відсутність майбутньої власниці будинку під час угоди не стала перешкодою для обвинуваченої, як і те, що дім не був введений в експлуатацію та не має поштової адреси», - заявили у прокуратурі.

За результатами розгляду листів Шевченківської окружної прокуратури міста Києва, Міністерством юстиції України проведено камеральну перевірку щодо вказаного нотаріуса та заблоковано їй доступ до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Судом до обвинуваченої обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Обвинуваченій загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

У прокуратурі також додали, що раніше щодо цієї нотаріуса до суду скеровано обвинувальний акт за вчинення аналогічних дій. Обвинувачена зареєструвала право власності на квартири у багатоповерховому будинку, не введеному в експлуатацію.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Київ нотаріус нотаріат

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Від наративів до конфіскації активів: ВАКС встановив матеріальну відповідальність за пропаганду

Санкційна справа показала, що слово може коштувати мільйони, а інформаційна зброя – підставою для стягнення коштів

Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду обирає нового голову — текстова трансляція

8 грудня проходять вибори нового очільника КЦС ВС — це вже п’ята спроба обрання голови на засіданні зборів суддів.

Моральна шкода від незаконних дій поліції, прокуратури чи суду – у Раді пропонують новий термін нарахування компенсації

Наскільки вчасним та ефективним буде захист порушених прав людини і громадянина внаслідок незаконних дій органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду, а, відтак, і відшкодування моральної шкоди залежить від певних чинників.

Правила купівлі нерухомості: що і для кого зміниться з нового року насправді, а що залишиться без змін

Як з’ясувала «Судово-юридична газета», попри чутки в соцмережах, укладання угод з нерухомістю майном для пересічних громадян залишиться таким самим, як і раніше.

В Україні може з’явитися нове державне свято: яку дату оберуть неробочим днем

У Раді пропонують включити до статті 73 КЗпП новий вихідний: свято на честь покровителя України.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]