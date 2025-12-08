У Києві судитимуть приватного нотаріуса, яка зареєструвала право власності на приватний будинок, не введений в експлуатацію

Реєстрація права власності на приватний будинок, не введений в експлуатацію, відбувався навіть без присутності майбутньої власниці.

У Києві правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт відносно приватного нотаріуса, яка зареєструвала право власності на приватний будинок, не введений в експлуатацію. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

«Встановлено, що нотаріус, вступивши у змову з чоловіком, який бажав легалізувати незаконно збудований будинок та фіктивно оформити право власності на нього на свою дружину, провела реєстрацію права власності. Відсутність майбутньої власниці будинку під час угоди не стала перешкодою для обвинуваченої, як і те, що дім не був введений в експлуатацію та не має поштової адреси», - заявили у прокуратурі.

За результатами розгляду листів Шевченківської окружної прокуратури міста Києва, Міністерством юстиції України проведено камеральну перевірку щодо вказаного нотаріуса та заблоковано їй доступ до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Судом до обвинуваченої обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Обвинуваченій загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

У прокуратурі також додали, що раніше щодо цієї нотаріуса до суду скеровано обвинувальний акт за вчинення аналогічних дій. Обвинувачена зареєструвала право власності на квартири у багатоповерховому будинку, не введеному в експлуатацію.

