В Киеве будут судить частного нотариуса, которая зарегистрировала право собственности на частный дом, не введенный в эксплуатацию

Регистрация права собственности на частный дом, не введенный в эксплуатацию, происходила даже без присутствия будущей владелицы.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении частного нотариуса, которая зарегистрировала право собственности на частный дом, не введенный в эксплуатацию. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

«Установлено, что нотариус, вступив в сговор с мужчиной, который желал легализовать незаконно построенный дом и фиктивно оформить право собственности на него на свою супругу, провела регистрацию права собственности. Отсутствие будущей владелицы дома во время сделки не стало препятствием для обвиняемой, как и то, что дом не был введен в эксплуатацию и не имеет почтового адреса», — заявили в прокуратуре.

По результатам рассмотрения писем Шевченковской окружной прокуратуры города Киева Министерством юстиции Украины проведена камеральная проверка в отношении указанного нотариуса и заблокирован ее доступ к Государственному реестру вещных прав на недвижимое имущество.

Суд избрал обвиняемой меру пресечения в виде домашнего ареста.

Обвиняемой грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

В прокуратуре также добавили, что ранее в отношении этой нотариуса в суд был направлен обвинительный акт за совершение аналогичных действий. Обвиняемая зарегистрировала право собственности на квартиры в многоэтажном доме, не введенном в эксплуатацию.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.