АРМА оголосило конкурси з відбору управителів для арештованої нерухомості ексміністра МВС Захарченка

На платформі Prozorro стартували відкриті конкурси з відбору управителів для арештованих об’єктів нерухомості, що належать ексміністру внутрішніх справ України Віталію Захарченку. Про це повідомило Агентство з Розшуку та Менеджменту Активів.

Йдеться про:

- житловий будинок площею 647 кв. м біля Києво-Печерської лаври та чотири земельні ділянки;

- квартиру площею 255,5 кв. м на Печерську та два паркомісця.

«АРМА запрошує компанії з досвідом управління нерухомістю — девелоперські структури, рієлторськіагентства, професійних операторів — долучитися до конкурсів», - йдеться у заяві.

Кінцевий термін подання пропозицій — 18:00 18 грудня 2025 року.

У Агентстві додали, що майно, що належить Віталію Захарченку, було арештоване у 2021 році та передане в управління АРМА ухвалою суду в межах кримінального провадження.

