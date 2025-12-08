АРМА объявило конкурсы по отбору управляющих для арестованной недвижимости экс-министра МВД Захарченко

Имущество, принадлежащее Виталию Захарченко, было арестовано в 2021 году и передано в управление АРМА постановлением суда в рамках уголовного производства.

На платформе Prozorro стартовали открытые конкурсы по отбору управляющих для арестованных объектов недвижимости, принадлежащих бывшему министру внутренних дел Украины Виталию Захарченко. Об этом сообщило Агентство по розыску и менеджменту активов.

Речь идет о:

жилом доме площадью 647 кв. м возле Киево-Печерской лавры и четырех земельных участках;

квартире площадью 255,5 кв. м на Печерске и двух парковочных местах.

«АРМА приглашает компании с опытом управления недвижимостью — девелоперские структуры, риелторские агентства, профессиональных операторов — присоединиться к конкурсам», — говорится в заявлении.

Конечный срок подачи предложений — 18:00 18 декабря 2025 года.

В Агентстве добавили, что имущество, принадлежащее Виталию Захарченко, было арестовано в 2021 году и передано в управление АРМА постановлением суда в рамках уголовного производства.

