АРМА объявило конкурсы по отбору управляющих для арестованной недвижимости экс-министра МВД Захарченко
На платформе Prozorro стартовали открытые конкурсы по отбору управляющих для арестованных объектов недвижимости, принадлежащих бывшему министру внутренних дел Украины Виталию Захарченко. Об этом сообщило Агентство по розыску и менеджменту активов.
Речь идет о:
- жилом доме площадью 647 кв. м возле Киево-Печерской лавры и четырех земельных участках;
- квартире площадью 255,5 кв. м на Печерске и двух парковочных местах.
«АРМА приглашает компании с опытом управления недвижимостью — девелоперские структуры, риелторские агентства, профессиональных операторов — присоединиться к конкурсам», — говорится в заявлении.
Конечный срок подачи предложений — 18:00 18 декабря 2025 года.
В Агентстве добавили, что имущество, принадлежащее Виталию Захарченко, было арестовано в 2021 году и передано в управление АРМА постановлением суда в рамках уголовного производства.
