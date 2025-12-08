Програма «єОселя»: 7 024 українці вже отримали кредити на 13,3 млрд грн

В Україні за тиждень видали 156 пільгових іпотек на понад 300 млн грн, найбільше – з Київщини, столиці та Львівщини.

За минулий тиждень в Україні видали 156 нових пільгових іпотечних кредитів на суму 314 млн грн. Про це повідомили у Міністерстві економіки.

У відомстві зазначили, що частина позичальників отримала кредити під 3%. Серед них — 60 військовослужбовців і представників сектору безпеки, а також четверо педагогів, троє науковців і двоє медиків.

Під 7% кредитування надали 58 українцям, які не мають власного житла, 24 внутрішньо переміщеним особам та п’ятьом ветеранам.

Загалом із початку 2025 року програмою «єОселя» скористалися 7 024 українці, які отримали пільгові іпотечні кредити на суму 13,3 млрд грн.

Найбільше іпотек за останній тиждень видали у Київській області — 41 кредит. У столиці отримано 38 кредитів, на Львівщині — 11.

За типом нерухомості, 126 позичальників придбали житло на первинному ринку, з них 50 — об’єкти на стадії будівництва. Ще 67 кредитів видали на житло вторинного ринку.

