  1. В Украине

Программа «єОселя»: 7 024 украинца уже получили кредиты на 13,3 млрд грн

21:50, 8 декабря 2025
В Украине за неделю выдали 156 льготных ипотек на сумму более 300 млн грн, больше всего – из Киевской области, столицы и Львовской области.
Программа «єОселя»: 7 024 украинца уже получили кредиты на 13,3 млрд грн
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

За прошедшую неделю в Украине выдали 156 новых льготных ипотечных кредитов на сумму 314 млн грн. Об этом сообщили в Министерстве экономики.

В ведомстве отметили, что часть заемщиков получила кредиты под 3%. Среди них – 60 военнослужащих и представителей сектора безопасности, а также четверо педагогов, трое ученых и двое медиков.

Под 7% кредитование предоставили 58 украинцам, не имеющим собственного жилья, 24 внутренне перемещенным лицам и пяти ветеранам.

Всего с начала 2025 года программой «єОселя» воспользовались 7 024 украинца, которые получили льготные ипотечные кредиты на сумму 13,3 млрд грн.

Больше всего ипотек за последнюю неделю выдали в Киевской области — 41 кредит. В столице получено 38 кредитов, на Львовщине — 11.

По типу недвижимости 126 заемщиков приобрели жилье на первичном рынке, из них 50 — объекты на стадии строительства. Еще 67 кредитов выдали на жилье вторичного рынка.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

кредит Минэкономики еОселя

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
От нарративов до конфискации активов: ВАКС установил материальную ответственность за пропаганду

Санкционное дело показало, что слово может стоить миллионы, а информационное оружие — стать основанием для взыскания средств.

Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда выбирает нового председателя — текстовая трансляция

8 декабря проходят выборы нового главы КСВ ВС — это уже пятая попытка избрания председателя на заседании собрания судей.

Моральный ущерб от незаконных действий полиции, прокуратуры или суда — в Раде предлагают новый срок начисления компенсации

Насколько своевременной и эффективной будет защита нарушенных прав человека и гражданина в результате незаконных действий органов, осуществляющих оперативную и следственную деятельность, органов досудебного расследования, прокуратуры и суда, а значит, и компенсация морального ущерба, зависит от определенных факторов.

Правила покупки недвижимости: что и для кого изменится с нового года на самом деле, а что останется без изменений

Как выяснила «Судебно-юридическая газета», несмотря на слухи в соцсетях, заключение сделок с недвижимостью для обычных граждан останется таким же, как и ранее.

В Украине может появиться новый государственный праздник: какую дату сделают нерабочим днем

В Раде предлагают включить в статью 73 КЗоТ новый выходной: праздник в честь покровителя Украины.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]