Программа «єОселя»: 7 024 украинца уже получили кредиты на 13,3 млрд грн

В Украине за неделю выдали 156 льготных ипотек на сумму более 300 млн грн, больше всего – из Киевской области, столицы и Львовской области.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

За прошедшую неделю в Украине выдали 156 новых льготных ипотечных кредитов на сумму 314 млн грн. Об этом сообщили в Министерстве экономики.

В ведомстве отметили, что часть заемщиков получила кредиты под 3%. Среди них – 60 военнослужащих и представителей сектора безопасности, а также четверо педагогов, трое ученых и двое медиков.

Под 7% кредитование предоставили 58 украинцам, не имеющим собственного жилья, 24 внутренне перемещенным лицам и пяти ветеранам.

Всего с начала 2025 года программой «єОселя» воспользовались 7 024 украинца, которые получили льготные ипотечные кредиты на сумму 13,3 млрд грн.

Больше всего ипотек за последнюю неделю выдали в Киевской области — 41 кредит. В столице получено 38 кредитов, на Львовщине — 11.

По типу недвижимости 126 заемщиков приобрели жилье на первичном рынке, из них 50 — объекты на стадии строительства. Еще 67 кредитов выдали на жилье вторичного рынка.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.