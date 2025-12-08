В Австралії покарали юристів після використання ШІ для підготовки судових документів

Справи щодо юристів передали регуляторам через те, що у судовому документі виявили фейкові посилання на судову практику.

Фото: abc.net.au

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Справи щодо трьох юристів в Австралії — солісітора з Південної Австралії та двох баристерів із Вікторії — передали юридичним регуляторам після того, як у поданому ними судовому документі виявили помилкові посилання, згенеровані штучним інтелектом. Про це йдеться у рішенні Федерального окружного та сімейного суду Австралії, пише ABC News.

Суд встановив, що документ, підготовлений для апеляційного розгляду, містив «неточні та оманливі посилання на судову практику», які є наслідком так званих «галюцинацій ШІ». Юристи в письменних поясненнях підтвердили, що ШІ було використано, хоча самі вони, за їхніми словами, інструментів ШІ не застосовували.

Солісітор пояснила, що штучний інтелект використав її помічник юриста, однак не змогла надати інформацію щодо його навчання або інструктажу. Вона вибачилася перед судом, взяла на себе відповідальність і повідомила, що розірвала контракт з помічником, аби уникнути повторення інциденту.

Після виявлення помилок юристи подали оновлену версію документа, з якої вилучили частину неіснуючих чи некоректних джерел. Суд зазначив, що всі зміни були спрямовані на виправлення наслідків використання ШІ.

У рішенні зазначалося, що використання ШІ під час підготовки документів може призвести до порушення конфіденційності.

«Існують й інші добре задокументовані ризики для здійснення правосуддя, пов’язані з використанням ШІ у підготовці судових документів», — йдеться в тексті.

У ньому попереджається про «ризик того, що внесення проєктів документів у програму ШІ» може призвести до «порушення правил щодо матеріалів, отриманих за судовою повісткою, та/або спричинити відмову від адвокатської таємниці».

У рішенні постановлено, що солісітор із Південної Австралії має сплатити іншій стороні додаткові витрати, окрім судових витрат у розмірі понад 35 000 доларів.

«За згодою сторін суд також ухвалив рішення, що [юристка з Південної Австралії], колишня представниця апелянта, повинна сплатити відповідачу ще 10 000 доларів як витрати, понесені для виправлення помилок, згенерованих ШІ», — йдеться в документі.

Троє юристів постануть перед відповідними юридичними регуляторами своїх штатів — Комісаром з питань професійної поведінки юридичної професії Південної Австралії та Радою й Комісаром з юридичних послуг штату Вікторія.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.