В Австралии наказали юристов после использования ИИ для подготовки судебных документов

Дела в отношении трех юристов в Австралии — солиситора из Южной Австралии и двух барристеров из Виктории — были переданы юридическим регуляторам после того, как в поданном ими судебном документе обнаружили ошибочные ссылки, сгенерированные искусственным интеллектом. Об этом говорится в решении Федерального окружного и семейного суда Австралии, пишет ABC News.

Суд установил, что документ, подготовленный для апелляционного рассмотрения, содержал «неточные и вводящие в заблуждение ссылки на судебную практику», которые являются следствием так называемых «галлюцинаций ИИ». Юристы в письменных объяснениях подтвердили, что ИИ был использован, хотя сами они, по их словам, не применяли инструменты ИИ.

Солиситор объяснила, что искусственный интеллект использовал ее помощник юриста, однако не смогла предоставить информацию о его обучении или инструктаже. Она извинилась перед судом, взяла на себя ответственность и сообщила, что расторгла контракт с помощником, чтобы избежать повторения инцидента.

После выявления ошибок юристы подали обновленную версию документа, из которой удалили часть несуществующих или некорректных источников. Суд отметил, что все изменения были направлены на устранение последствий использования ИИ.

В решении отмечалось, что использование ИИ при подготовке документов может привести к нарушению конфиденциальности.

«Существуют и другие хорошо задокументированные риски для осуществления правосудия, связанные с использованием ИИ при подготовке судебных документов», — говорится в тексте.

В нем предупреждается о «риске того, что внесение проектов документов в программу ИИ» может привести к «нарушению правил в отношении материалов, полученных по судебной повестке, и/или привести к отказу от адвокатской тайны».

В решении постановлено, что солиситор из Южной Австралии должна выплатить другой стороне дополнительные расходы, помимо судебных расходов в размере более 35 000 долларов.

«По соглашению сторон суд также вынес решение, что [юристка из Южной Австралии], бывшая представительница апеллянта, должна выплатить ответчику еще 10 000 долларов как расходы, понесенные для исправления ошибок, сгенерированных ИИ», — говорится в документе.

Трое юристов предстанут перед соответствующими юридическими регуляторами своих штатов — Комиссаром по вопросам профессионального поведения юридической профессии Южной Австралии и Советом и Комиссаром по юридическим услугам штата Виктория.

