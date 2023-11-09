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Дональд Трамп может остаться в бюллетенях для голосования — Верховный суд Миннесоты

13:49, 9 ноября 2023
Суд решил отклонить иск о недопущении Дональда Трампа к праймериз.
Дональд Трамп может остаться в бюллетенях для голосования — Верховный суд Миннесоты
Фото: thehill.com
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В среду, 8 ноября, Верховный суд Миннесоты вынес решение, которое может удержать экс- президента США Дональда Трампа от выборов президента в следующем году в этом штате, утверждает Politico.

Как сообщает издание, суд решил отклонить иск о недопущении Трампа к праймериз в соответствии с положением 14-й поправки к Конституции США, в которой говорится, что «участвовавшие в восстании или бунте против правительства не могут занимать какую-либо должность в правительстве США или в любом штате».

В то же время судьи отметили, что это решение касается только первичных выборов в штате, оставляя открытой возможность того, что бывший президент может быть исключен из голосования на всеобщих выборах.

«Не существует закона штата, который запрещает большой политической партии участвовать в первичном голосовании для выдвижения кандидатов в президенты или отправлять делегатов на национальный съезд в поддержку кандидата, не имеющего права занимать должность», - отметила председатель суда Натали Э. Хадсон в решении.

Ранее мы писали, что в Колорадо начинается судебный процесс, который определит, будет ли дисквалифицирован бывший президент США Дональд Трамп на выборах 2024 года из-за его вероятной причастности к штурму Капитолия,

Напомним, в августе 2023 года 45 президенту США выдвинули официальные обвинения по четырем пунктам в связи с его попытками обманом остаться у власти после проигранных выборов 2020 года. В том числе Трампу инкриминировался сговор в целях обмана Соединенных Штатов; сговор с целью препятствования официальному процессу; препятствование и попытка помешать официальному производству; сговор против прав.

Трамп, вновь принимающий участие в президентских выборах в США, отказался в суде признавать себя виновным.

Ранее экс-президенту Дональду Трампу запретили делать публичные заявления в отношении сотрудников суда и свидетелей, участвующих в уголовном деле, где Трампа обвиняют в подстрекательстве насильственного нападения на Капитолий. 

 Кроме того, Трампа уже дважды оштрафовали за его ремарку в отношении сотрудника суда.

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