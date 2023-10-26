Трамп получил второй штраф за комментарий о сотруднике суда

Экс-президенту придется заплатить 10 тысяч долларов штрафа.

Источник фото: AP Photo / Seth Wening

Экс-президента США Дональда Трампа оштрафовали на 10 тысяч долларов за его ремарку в отношении сотрудника суда. Об этом сообщает «AP».

Судья заявил, что Трамп нарушил распоряжение не делать публичных комментариев по поводу его коллег в суде. Это уже второй такой штраф для Трампа за менее чем неделю.

Экс-президент и его адвокаты настаивали, что комментарий касался не клерка, а бывшего адвоката Трампа, который давал показания.

Трампу придется заплатить 10 тысяч долларов штрафа.

Ранее мы сообщали, что суд оштрафовал Дональда Трампа на $5 тысяч за сообщения о помощнице судьи.

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