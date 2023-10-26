Трамп отримав другий штраф за коментар про співробітника суду

Експрезиденту доведеться сплатити 10 тисяч доларів штрафу.

Джерело фото: AP Photo / Seth Wening

Експрезидента США Дональда Трампа оштрафували на 10 тисяч доларів за його ремарку щодо співробітника суду. Про це повідомляє «AP».

Суддя заявив, що Трамп порушив розпорядження не робити публічних коментарів щодо його колег у суді. Це вже другий такий штраф для Трампа за менш як тиждень.

Експрезидент і його адвокати наполягали, що коментар стосувався не клерка, а колишнього адвоката Трампа, який давав свідчення.

Трампу доведеться сплатити 10 тисяч доларів штрафу.

Раніше ми повідомляли, що суд оштрафував Дональда Трампа на $5 тисяч за допис про помічницю судді.

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