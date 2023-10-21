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  1. У світі

Суд оштрафував Трампа на $5000 за фото помічниці судді у соцмережі

08:26, 21 жовтня 2023
Дональда Трампа оштрафували на $5 тисяч за дописи в соцмережі Truth про помічницю судді та нібито її близькість із сенатором-демократом.
Суд оштрафував Трампа на $5000 за фото помічниці судді у соцмережі
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Суд Нью-Йорку оштрафував колишнього президента Дональда Трампа на 5000 доларів за порушення наказу не говорити про співробітників суду – і його двічі попередили про можливе ув’язнення. Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що Трамп опублікував у Truth Social фото співробітниці судді Енгорона. У дописі стверджувалося, що вона була «подругою» лідера більшості в Сенаті Чака Шумера, демократа від Нью-Йорка. Трамп опублікував фото, на якому вони обидва разом.

Публікація була видалена з Truth Social відразу після того, як суд видав відповідний ордер, але вона не була видалена з веб-сайту кампанії Трампа DonaldJTrump.com.

У суді Енгорон застеріг адвокатів колишнього президента за «кричуще порушення» і припустив, що порушення можуть призвести до «тюремного ув’язнення».

Раніше ми писали, що суддя заборонив Дональду Трампу коментувати співробітників суду у соцмережах.

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