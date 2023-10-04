Суддя заборонив Дональду Трампу коментувати співробітників суду у соцмережах

Суддя у справі про шахрайство Трампа заборонив йому залишати коментарі про співробітників суду після того, як Трамп напав у соцмережах на його помічницю.

Суддя, який розглядає цивільну справу про шахрайство Дональда Трампа, 3 жовтня видав наказ про нерозголошення інформації, що забороняє Трампу коментувати співробітників суду після того, як колишній президент опублікував у соціальних мережах пост із атакою на головну помічницю судді Еллісон Грінфілд, супроводжуючи це її фотографією.

«Сьогодні вранці один із обвинувачених розмістив у своєму обліковому записі в соціальній мережі зневажливий, неправдивий і ідентифікуючий пост про одного з моїх співробітників», — сказав суддя Артур Енгорон, звертаючись до Трампа, коли він сидів у залі суду, приблизно за 15 футів від секретаря Еллісон Грінфілд.

«Особисті напади на членів мого апарату суду неприйнятні, недоречні, і я не допускаю їх за жодних обставин», - продовжив Енгорон.

Суддя заявив, що 2 жовтня він попереджав Трампа «не для протоколу» про подібні коментарі, але Трамп його проігнорував. Після того, як Трамп розмістив матеріал в Інтернеті у вівторок, Енгорон наказав йому видалити публікацію і вона швидко зникла з сайту Трампа в соціальній мережі Truth Social.

«Вважайте цю заяву наказом про нерозголошення інформації, яка забороняє всім сторонам публікувати повідомлення, надсилати електронні листи або публічно говорити про будь-кого з моїх співробітників», - сказав суддя. «Невиконання цього наказу спричинить серйозні санкції».

Раніше 3 жовтня Трамп опублікував повідомлення, в якому стверджувалося, що Грінфілд «веде цю справу проти нього». Повідомлення було видалено з облікового запису на X, у якого менше 200 передплатників. Потім Трамп пішов коментувати в обліковий запис Instagram, присвячений передвиборчій кампанії Грінфілд на посаду судді в цивільному суді Манхеттена.

«Як ганебно! Ця справа має бути негайно припинена!!» написав Трамп. Він також опублікував її фотографію разом із лідером більшості в Сенаті Чаком Шумером (старший сенатор США від штату Нью-Йорк, член Демократичної партії) та назвав її «подругою Шумера».

Через кілька хвилин передвиборчий штаб Трампа розіслав його посаду в соціальних мережах електронною поштою.

Трамп опублікував заяву про Грінфілд, коли судовий процес ще тривав.

Секретар брала активну участь у цих розглядах, і суддя Енгорон часто звертався до неї, щоб допитати адвокатів кожної сторони. Крім того, суддя рідко завершував слухання, не порадившись із Грінфілд з невирішених питань, які він, можливо, забажає підняти перед сторонами.

Нагадаємо, наприкінці вересня суддя Артур Енгорон дійшов висновку, що Дональд Трамп і компанія Trump Organization, яка належить його родині, обманним шляхом завищували вартість свого майна та інших активів.

Рішення Енгорона винесено саме в той момент, коли федеральний суддя у Вашингтоні, округ Колумбія, розглядає прохання прокуратури про більш сувору заборону для Трампа, яку вони звинувачують у неодноразовому переслідуванні та залякуванні свідків, присяжних округу Колумбія та розпалюванні погроз на адресу прокурорів і із чотирьох кримінальних справ.

Зазначається, що заяви Трампа щодо суддів, прокурорів та співробітників суду вже призвели до наслідків в іншій його кримінальній справі — обвинувальному висновку штату Нью-Йорк, висунутому окружним прокурором Манхеттена Елвіном Бреггом. Суддя, який займається цією справою, Хуан Мерчан, видав охоронний наказ, який забороняє Трампу отримувати імена або іншу ідентифікуючу інформацію співробітників офісу, крім прокурорів та правоохоронців, до початку відбору присяжних.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.