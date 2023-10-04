Справа Роттердам+: ВАКС арештував частину майна обвинувачених у справі

Накладено арешт на нерухомість ексголови НКРЕКП та колишніх керівників «ДТЕК Енерго».

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду під час підготовчого розгляду у справі «Роттердам+» 3 жовтня частково задовольнила клопотання прокурора САП та наклала арешт на майно обвинувачених у справі. Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Мова йде про квартиру у м. Києві та будинок у Київській області, що належать колишньому голові НКРЕКП, дві квартири у Києві та Донецьку, які перебувають у власності колишнього заступника директора з регуляторних питань ТОВ «ДТЕК Енерго», а також квартиру у столиці, будинок та дві земельні ділянки, власником яких є колишній керівник департаменту з регуляторних питань ТОВ «ДТЕК Енерго».

Разом з тим, суд відмовився арештувати з метою забезпечення заявленого цивільного позову майнові права цивільних відповідачів у вигляді права вимоги до державних підприємств на суму понад 7, 7 млрд. грн.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її проголошення та окремому оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде проголошено 9 жовтня 2023 року.

Раніше ми писали, що ВАКС відвів від розгляду справи «Роттердам+» суддю Євгена Крука, справу розглядатиме нова колегія суддів.

Також ВАКС дозволив заочно судити екскерівника НКРЕКП Дмитра Вовка у справі «Роттердам +».

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