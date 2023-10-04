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Суддя заборонив Дональду Трампу коментувати співробітників суду у соцмережах

Суддя у справі про шахрайство Трампа заборонив йому залишати коментарі про співробітників суду після того, як Трамп напав у соцмережах на його помічницю.

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Представник громадськості викликав прямо в судове засідання поліцію і публічно звинуватив суддю у хабарництві.

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  1. Судова практика
  2. / Верховний Суд

Застосування позовної давності у корпоративних спорах: огляд судової практики КГС ВС

10:21, 4 жовтня 2023
Огляд містить рішення, внесені до ЄДРСР, з 2018 року до вересня 2023 року
Застосування позовної давності у корпоративних спорах: огляд судової практики КГС ВС
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Верховний Суд опублікував огляд судової практики Касаційного господарського суду у складі ВС щодо застосування позовної давності у корпоративних спорах.

У цьому огляді наведені, зокрема, правові позиції щодо:

  • застосування скороченої позовної давності до вимог про визнання недійсними рішень загальних зборів юридичних осіб та громадських формувань;
  • початку перебігу позовної давності у спорах про визнання недійсними рішень загальних зборів юридичних осіб;
  • визначення моменту, з якого починається перебіг позовної давності у спорах за позовами Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про солідарне стягнення шкоди, заподіяної банку пов’язаними з банком особами;
  • поважності причин пропуску позовної давності у корпоративному спорі.

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