Застосування позовної давності у корпоративних спорах: огляд судової практики КГС ВС

Огляд містить рішення, внесені до ЄДРСР, з 2018 року до вересня 2023 року

Верховний Суд опублікував огляд судової практики Касаційного господарського суду у складі ВС щодо застосування позовної давності у корпоративних спорах.

У цьому огляді наведені, зокрема, правові позиції щодо:

застосування скороченої позовної давності до вимог про визнання недійсними рішень загальних зборів юридичних осіб та громадських формувань;

початку перебігу позовної давності у спорах про визнання недійсними рішень загальних зборів юридичних осіб;

визначення моменту, з якого починається перебіг позовної давності у спорах за позовами Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про солідарне стягнення шкоди, заподіяної банку пов’язаними з банком особами;

поважності причин пропуску позовної давності у корпоративному спорі.

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